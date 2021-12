Schubert Motorsport holt BMW M4 GT3 in München ab 05.12.2021 - 05:41 Von Oliver Müller

© BMW Torsten Schubert am Steuer des neuen BMW M4 GT3

In der kommenden Saison will Schubert Motorsport mit dem BMW M4 GT3 im ADAC GT Masters antreten. Teamchef Torsten Schubert hat den neuen Rennwagen nun direkt in München in Empfang genommen.