Red Bull y sus equipos, listos para el Dakar 2024 De Toni Hoffmann Red Bull El equipo Red Bull Desert Wings, que incluye a varios campeones del Dakar y a una nueva generación de aspirantes, participará en el Rally Dakar 2024, la carrera más dura del mundo, en Arabia Saudí.

La acción comienza el 5 de enero, cuando el convoy emprende el rally de 5.000 kilómetros, dividido en 12 etapas. Sólo los mejores y más valientes llegarán a la meta en Yanbu el 19 de enero. El nivel de dificultad de la quinta edición del Rally Dakar en Arabia Saudí ha aumentado considerablemente. El recorrido que nos espera incluye un 60 % de territorio nuevo, así como una etapa de 48 horas de 600 kilómetros completamente nueva. Con un nuevo terreno que recorrer y un nuevo formato innovador que dominar, el factor de imprevisibilidad de este Dakar es muy alto.



Seth Quintero, de 21 años, tomará la salida para el vigente campeón del Dakar, Toyota Gazoo Racing. El piloto del Red Bull Off-Road Junior Team dio el salto a la categoría de coches de élite tras ganar el título T3 en el último Campeonato del Mundo de Rally Raid. Acompañará a Quintero en el Toyota GR DKR Hilux T1+ el copiloto Dennis Zenz.



"Cuando recibí la llamada para competir en el próximo Dakar con Toyota Gazoo Racing, no pude rechazarla", dijo un encantado Quintero.



Quintero se une a Lucas Moraes y Giniel de Villiers en una impresionante alineación de pilotos para Toyota Gazoo Racing. Moraes terminó tercero la última vez como debutante y cuenta con Armand Monleon en su equipo. De Villiers sigue siendo el único piloto nacido en África que ha ganado el Dakar gracias a su victoria en 2009, con su compatriota sudafricano Dennis Murphy como copiloto.



Guillaume de Mévius pilotará el Hilux de Overdrive como piloto privado en el próximo Dakar. El belga terminó tercero en la categoría T3 en el último Dakar y ahora está a punto de debutar en la categoría de coches.



Nasser Al-Attiyah aspira a su tercera victoria consecutiva. Junto con su copiloto Mathieu Baumel, el qatarí estará al volante de un Prodrive Hunter para su equipo Nasser Racing Team. Al-Attiyah puede hacer historia en 2024 como el primer piloto en ganar el rally con cuatro fabricantes diferentes.



"Creo que tenemos aquí un paquete para ganar el Dakar. Todo lo que hace Prodrive es siempre muy profesional y el nivel es muy alto", explicó Al-Attiyah, cinco veces ganador del Dakar.



Está claro que Sébastien Loeb aún tiene una asignatura pendiente en el Dakar y no descansará hasta conseguir la victoria. El nueve veces ganador del WRC regresa con Bahrain Raid Xtreme y su copiloto Fabian Lurquin tras dos subcampeonatos consecutivos.



Un trío de tripulaciones del Team Audi Sport, con un total de 17 títulos en el Dakar, contribuirá a una emocionante batalla por la supremacía en la categoría de coches. Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger y Mattias Ekström/Emil Bergvist volverán a competir en los tres Audi RS Q E-Tron. Será interesante ver qué mejoras se han introducido y qué ajustes ha realizado la FIA en el "Balance of Technologies" (BOT) de este innovador vehículo desde la última vez que lo vimos correr en los desiertos de Arabia Saudí.



"El Dakar tiene un ambiente muy especial porque todo está al límite. Lleva al límite a los coches, a los mecánicos, al equipo y a los pilotos", dijo Sainz.



Este será el tercer Dakar sobre cuatro ruedas de Laia Sanz, que se pondrá al volante de un Buggy SRT. Sanz ha completado las 13 ediciones del Dakar en las que ha participado, 11 de ellas en moto.