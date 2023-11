Timo Gottschalk Zweiter in Dubai und im Weltcup

Timo Gottschalk und sein saudi-arabischer Chauffeur werden im Overdrive-Toyota Hilux bei der Dubai International Baja und im Weltcup Zweite, Seth Quintero und Dennis Zenz beeindrucken beim ersten Auftritt im Hilux.

Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk von Overdrive Racing belegten bei der Dubai International Baja den zweiten Gesamtrang und das reichte aus, um den zweiten Tabellenrang im FIA-Weltcup für Cross-Country-Bajas zu bestätigen. Al-Rajhi und Gottschalk gewannen die letzte Etappe und beendeten ihre Teilzeitsaison im FIA-Weltcup mit dem Sieg in Italien und zweiten Plätzen in Portugal und Dubai.

Al-Rajhi sagte: «Wir haben die letzte Etappe gewonnen. Wir fingen Seth Quintero nach 60 km ein, überholen ihn und machen weiter Druck. Wir haben gute Arbeit geleistet. Es war eine schöne Veranstaltung.»

Juan-Cruz Yacopini und Daniel Oliveras waren auf der letzten Etappe die Viertschnellsten, was den Argentinier und den Spanier auf den dritten Gesamtrang in der Gesamtwertung brachte. «Auf der letzten Etappe gab es keine Probleme und das Auto hat wirklich gut funktioniert», sagte Yacopini. «Es ist das letzte Mal, dass ich dieses Jahr mit dem Auto fahre, und es war ein großartiges Jahr für mich. Ich wurde Platin-Fahrer, Dritter in der Cross-Country-Meisterschaft (W2RC) und Vierter in der Bajas-Weltmeisterschaft. Ich lernte Tag für Tag. Vielen Dank an Dani, meine Familie und das gesamte Team von Overdrive für die großartige Arbeit.»

Toyota Gazoo Racing gab einige Tage vor dem Start bekannt, dass Seth Quintero und Dennis Zenz dem Team für die Rallye Dakar 2024 angehören werden, und die kürzlich gekrönten W2RC T3-Meister beeindruckten bei der letzten Runde des FIA-Weltcups für Cross-Country-Bajas. Der Amerikaner und der Deutsche lagen zu Beginn der Schlussetappe auf dem zweiten Gesamtrang, doch ein gebrochenes Hinterachsdifferenzial führte dazu, dass sie den letzten Abschnitt nicht beenden konnten und in der Rangliste auf den 16. Platz zurückfielen, als Ergebnis von Zeitstrafen.

Los ging es am Freitagabend mit einem zwei Kilometer langen Prolog in der Festival City von Dubai, der erstmals im Dunkeln stattfand und zahlreiche Zuschauer anlockte. Al-Rajhi, Quintero und Yacopini folgten Al-Attiyah auf den Plätzen zwei, drei und vier.

Al-Rajhi sagte: «Bei uns lief alles gut, aber wir haben in den Kurven ein paar Sekunden verloren, weil wir kein zusätzliches Licht hatten. Da ich früher WRC-Fahrer war, bin ich schon oft bei Nachtrennen gefahren, viele Etappen auf Schnee und Eis in der Nacht, wie zum Beispiel die Arctic Rally. Viele Super-Sonderprüfungen der WRC fanden in der Nacht statt!»

Die zweite Etappe am Samstag durch die Al-Qudra-Wüste wurde durch eine Neutralisierungs- oder Nichtwettbewerbszone in zwei Wettkampfabschnitte von 84,33 km und 84,58 km aufgeteilt. Quintero strafte seine mangelnde Erfahrung im Toyota Hilux Lügen, Er fuhr hinter Al-Attiyah die zweitschnellste Zeit. Der W2RC T3-Champion lag beim Nachtstopp 58,8 Sekunden hinter dem Katarer.

Quintero sagte: «Es war ein super toller Tag. Ich bin zum ersten Mal mit dem Toyota Hilux T1+ in einem Rennen gefahren und es war ehrlich gesagt unglaublich. Die Erwartungen waren nicht sehr hoch, aber wir haben sie übertroffen. Die Etappe war ziemlich langsam und in den Dünen war es ziemlich unruhig und die Navigation war schwierig.»

Al-Rajhi kam dort auf dem dritten Platz ins Ziel, Krotov und Chabot auf den Plätzen vier und sechs, aber Yacopini fiel über 20 Minuten zurück und rutschte auf den achten Gesamtrang ab.

Die dritte Etappe verlief ebenfalls durch die Al-Qudra-Wüste und umfasste zwei Wettbewerbsabschnitte von 84,90 km und 83,72 km, bevor es zur Zielzeremonie zurück nach Festival City ging. Al-Rajhi holte sich den Sieg mit mehr als zwei Minuten Vorsprung vor dem Baja-Gewinner Al-Attiyah, Yacopini wurde Dritter.