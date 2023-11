Red Bull et ses équipes prêts pour le Dakar 2024

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Au Rallye Dakar 2024, dans la course la plus difficile du monde en Arabie Saoudite, l'équipe des Red Bull Desert Wings participe, dont plusieurs champions du Dakar ainsi qu'une nouvelle génération de challengers. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

L'action commencera le 5 janvier, lorsque le convoi s'élancera pour un rallye de 5.000 kilomètres, divisé en 12 étapes. Seuls les plus courageux et les meilleurs franchiront la ligne d'arrivée le 19 janvier à Yanbu. Le niveau de difficulté de la cinquième édition du Rallye Dakar en Arabie Saoudite a considérablement augmenté. Le parcours qui nous attend comprend 60 % de terrain vierge ainsi qu'une toute nouvelle étape de 48 heures de 600 kilomètres. Comme il s'agit de parcourir un nouveau terrain et de maîtriser un nouveau format innovant, le facteur d'imprévisibilité de ce Dakar est très élevé.



Seth Quintero, 21 ans, sera au départ pour le champion en titre du Dakar, le Toyota Gazoo Racing. Le pilote du Red Bull Off-Road Junior Team a réussi à passer dans la catégorie des voitures d'élite après avoir remporté le titre T3 du dernier championnat du monde de rallye-raid. Aux côtés de Quintero dans le Toyota GR DKR Hilux T1+, on trouve le copilote Dennis Zenz.



"Quand on m'a appelé pour me proposer de participer au prochain Dakar avec le Toyota Gazoo Racing, je n'ai pas pu refuser", a déclaré Quintero, ravi.



Quintero est accompagné de Lucas Moraes et de Giniel de Villiers dans un alignement de pilotes impressionnant pour le Toyota Gazoo Racing. Moraes a pris la troisième place lors de la dernière édition en tant que rookie et laisse Armand Monleon lire la carte. De Villiers reste le seul pilote né en Afrique à avoir remporté le Dakar grâce à sa victoire en 2009, son compatriote sud-africain Dennis Murphy revient en tant que copilote.



Guillaume de Mévius conduira le Hilux d'Overdrive en tant que pilote privé lors du prochain Dakar. Le Belge a terminé troisième dans la catégorie T3 lors du dernier Dakar et s'apprête à faire ses débuts dans la catégorie auto.



Nasser Al-Attiyah vise une troisième victoire consécutive. Le Qatari sera au volant d'un Prodrive Hunter avec son copilote Mathieu Baumel pour son équipe Nasser Racing. Al-Attiyah peut entrer dans l'histoire en 2024 en devenant le premier pilote à remporter le rallye avec quatre constructeurs différents.



"Je pense que nous avons ici un package pour gagner le Dakar. Tout ce que fait Prodrive est toujours très professionnel et les standards sont très élevés", a expliqué Al-Attiyah, quintuple vainqueur du Dakar.



Il est clair que Sébastien Loeb a encore des tâches inachevées sur le Dakar et qu'il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas remporté sa victoire. Le neuf fois vainqueur du WRC revient avec Bahrain Raid Xtreme et son copilote Fabian Lurquin après avoir terminé deux fois consécutivement à la deuxième place.



Un trio d'équipages Team Audi Sport totalisant 17 titres sur le Dakar contribue à une lutte passionnante pour la suprématie dans la catégorie automobile. Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Mattias Ekström/Emil Bergvist prendront à nouveau le départ dans les trois Audi RS Q E-Tron. Il sera intéressant de voir quelles améliorations ont été apportées et quels ajustements la FIA a apportés à la "Balance of Technologies" (BOT) de ce véhicule innovant depuis que nous l'avons vu courir pour la dernière fois dans les déserts d'Arabie Saoudite.



"Le Dakar a une atmosphère très particulière parce que tout est à la limite. Il pousse les voitures, les mécaniciens, l'équipe et les pilotes à leurs limites", a avancé Sainz.



Pour Laia Sanz, il s'agit du troisième Dakar sur quatre roues, puisqu'elle prend le volant d'un buggy SRT. Sanz a terminé les 13 éditions du Dakar auxquelles elle a participé, dont 11 à moto.