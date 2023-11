Red Bull e i suoi team sono pronti per la Dakar 2024

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Il team Red Bull Desert Wings, che comprende diversi campioni della Dakar e una nuova generazione di sfidanti, parteciperà al Rally Dakar 2024, la gara più dura del mondo, in Arabia Saudita.

L'azione inizia il 5 gennaio, quando il convoglio parte per il rally di 5.000 chilometri, suddiviso in 12 tappe. Solo i più coraggiosi e i migliori raggiungeranno il traguardo a Yanbu il 19 gennaio. Il livello di difficoltà della quinta edizione del Rally Dakar in Arabia Saudita è aumentato in modo significativo. Il percorso prevede il 60% di territorio nuovo e una tappa di 48 ore completamente nuova di 600 chilometri. Con un nuovo terreno da percorrere e un nuovo formato innovativo da padroneggiare, il fattore imprevedibilità di questa Dakar è molto alto.



Il 21enne Seth Quintero partirà per il Toyota Gazoo Racing, campione in carica della Dakar. Il pilota del Red Bull Off-Road Junior Team è passato alla categoria delle auto d'élite dopo aver vinto il titolo T3 nell'ultimo Campionato del Mondo Rally Raid. Ad affiancare Quintero sulla Toyota GR DKR Hilux T1+ c'è il copilota Dennis Zenz.



"Quando ho ricevuto la chiamata per partecipare alla prossima Dakar con Toyota Gazoo Racing, non ho potuto rifiutare", ha dichiarato un felicissimo Quintero.



Quintero è affiancato da Lucas Moraes e Giniel de Villiers in un'impressionante formazione di piloti per il Toyota Gazoo Racing. Moraes si è classificato terzo l'ultima volta da esordiente e ha Armand Monleon a leggere la carta. De Villiers rimane l'unico pilota di origine africana ad aver vinto la Dakar grazie alla sua vittoria nel 2009, e il sudafricano Dennis Murphy tornerà come suo copilota.



Guillaume de Mévius guiderà l'Hilux di Overdrive come pilota privato alla prossima Dakar. Il belga si è classificato terzo nella categoria T3 all'ultima Dakar e ora si appresta a fare il suo debutto nella classe auto.



Nasser Al-Attiyah punta alla terza vittoria consecutiva. Insieme al copilota Mathieu Baumel, il qatariota sarà al volante di un Prodrive Hunter per il suo Nasser Racing Team. Al-Attiyah può entrare nella storia nel 2024 come primo pilota a vincere il rally con quattro costruttori diversi.



"Penso che abbiamo un pacchetto per vincere la Dakar. Tutto ciò che fa Prodrive è sempre molto professionale e gli standard sono molto elevati", ha spiegato il cinque volte vincitore della Dakar Al-Attiyah.



È chiaro che Sébastien Loeb ha ancora un conto in sospeso alla Dakar e non si fermerà finché non avrà conquistato la vittoria. Il nove volte vincitore del WRC torna con il Bahrain Raid Xtreme e il copilota Fabian Lurquin dopo due secondi posti consecutivi.



Un trio di equipaggi del Team Audi Sport, con un totale di 17 titoli Dakar, contribuirà a un'emozionante battaglia per la supremazia nella classe automobilistica. Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Mattias Ekström/Emil Bergvist gareggeranno ancora una volta con le tre Audi RS Q E-Tron. Sarà interessante vedere quali miglioramenti sono stati apportati e quali aggiustamenti la FIA ha apportato al "Balance of Technologies" (BOT) di questo innovativo veicolo dall'ultima volta che lo abbiamo visto correre nei deserti dell'Arabia Saudita.



"La Dakar ha un'atmosfera molto particolare perché tutto è al limite. Spinge le auto, i meccanici, il team e i piloti ai loro limiti", ha detto Sainz.



Questa sarà la terza Dakar di Laia Sanz su quattro ruote, al volante di un SRT Buggy. La Sanz ha completato tutte le 13 edizioni della Dakar a cui ha partecipato, di cui 11 in moto.