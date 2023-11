A Red Bull e as suas equipas preparadas para o Dakar 2024

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull A equipa Red Bull Desert Wings, que inclui vários campeões do Dakar e uma nova geração de desafiantes, vai participar no Rali Dakar 2024, a corrida mais dura do mundo, na Arábia Saudita. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A ação começa no dia 5 de janeiro, quando a caravana inicia o rali de 5000 quilómetros, dividido em 12 etapas. Apenas os mais corajosos e os melhores chegarão à meta em Yanbu, a 19 de janeiro. O nível de dificuldade da quinta edição do Rali Dakar na Arábia Saudita aumentou significativamente. O percurso inclui 60 % de território novo, bem como uma etapa completamente nova de 48 horas com 600 quilómetros. Com novos terrenos para percorrer e um novo formato inovador para dominar, o fator de imprevisibilidade deste Dakar é muito elevado.



Seth Quintero, de 21 anos, será o titular da equipa Toyota Gazoo Racing, atual campeã do Dakar. O piloto da Red Bull Off-Road Junior Team subiu para a classe de elite depois de ter conquistado o título T3 no último Campeonato do Mundo de Rally Raid. A acompanhar Quintero no Toyota GR DKR Hilux T1+ está o copiloto Dennis Zenz.



"Quando recebi a chamada para competir no próximo Dakar com a Toyota Gazoo Racing, não podia recusar," disse Quintero satisfeito.



Quintero junta-se a Lucas Moraes e Giniel de Villiers num impressionante alinhamento de pilotos para a Toyota Gazoo Racing. Moraes terminou em terceiro da última vez como estreante e tem Armand Monleon a ler o cartão. De Villiers continua a ser o único piloto nascido em África a vencer o Dakar, graças à sua vitória em 2009, com o colega sul-africano Dennis Murphy a regressar como seu copiloto.



Guillaume de Mévius vai conduzir a Hilux da Overdrive como piloto privado no próximo Dakar. O belga terminou em terceiro lugar na categoria T3 no último Dakar e está agora prestes a fazer a sua estreia na classe automóvel.



Nasser Al-Attiyah tem como objetivo a sua terceira vitória consecutiva. Juntamente com o copiloto Mathieu Baumel, o Qatar estará ao volante de um Prodrive Hunter para a sua Nasser Racing Team. Al-Attiyah pode fazer história em 2024 como o primeiro piloto a vencer o rali com quatro construtores diferentes.



"Acho que temos aqui um pacote para ganhar o Dakar. Tudo o que a Prodrive faz é sempre muito profissional e os padrões são muito elevados", explicou Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Dakar.



É evidente que Sébastien Loeb ainda tem um trabalho inacabado no Dakar e não vai descansar enquanto não conquistar a vitória. O nove vezes vencedor do WRC regressa com o Bahrain Raid Xtreme e o copiloto Fabian Lurquin após dois segundos lugares consecutivos.



Um trio de equipas da Team Audi Sport, com um total de 17 títulos no Dakar, contribuirá para uma emocionante batalha pela supremacia na classe automóvel. Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Mattias Ekström/Emil Bergvist vão mais uma vez competir nos três Audi RS Q E-Trons. Será interessante ver que melhorias foram feitas e que ajustes a FIA fez ao "Balanço de Tecnologias" (BOT) deste veículo inovador desde a última vez que o vimos correr nos desertos da Arábia Saudita.



"O Dakar tem uma atmosfera muito especial porque tudo está no limite. Leva os carros, os mecânicos, a equipa e os pilotos aos seus limites", afirmou Sainz.



Este será o terceiro Dakar de Laia Sanz em quatro rodas, ao volante de um SRT Buggy. Sanz completou todas as 13 edições do Dakar em que participou, incluindo 11 em mota.