La cinquième édition en Arabie saoudite est la plus difficile

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand ASO "Nous nous sommes donné pour mission de faire de la cinquième édition de l'Arabie Saoudite la plus difficile depuis que la course est organisée au Moyen-Orient", prévient David Castera, directeur du rallye, en présentant la 46e édition. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le rallye débute à AlUla le 5 janvier et se termine à Yanbu, sur la côte de la mer Rouge, après un parcours de 7.891 km sur routes, chemins et dunes, dont 4.727 km de spéciales. L'un des défis introduit pour la reconnaissance du désert dans l'"Empty Quarter" un nouveau challenge : une étape de 48 heures sur deux jours, où les participants, répartis sur huit bivouacs, sont essentiellement livrés à eux-mêmes.



Les pilotes et copilotes de 354 véhicules se préparent à affronter ce parcours exigeant, qui sera également le théâtre de la manche d'ouverture de la troisième saison du Championnat du monde des rallyes-raids (W2RC) : 137 motos et 10 quads dans la course FIM et, selon la nouvelle terminologie introduite par la FIA, 72 voitures Ultimate (T1 et T2), 42 voitures Challenger (T3), 36 SSV (T4) et 46 camions (T5).



La quatrième édition du Dakar Classic, une course de régularité pour les véhicules du 20e siècle, se déroulera sur une distance de 7 366 km, dont 3 586 km de sections chronométrées.



Certaines promesses peuvent susciter à la fois la peur et l'excitation. Un exemple typique : l'annonce faite lors de la présentation du parcours 2024 a déclenché une réaction enthousiaste au mantra des participants selon lequel "un Dakar grandiose est un Dakar difficile". Leur vœu est exaucé et ils n'ont plus que quelques jours avant le départ pour s'imprégner de l'ambiance à AlUla, où un bivouac géant sera à nouveau installé après l'expérience de la dernière vérification technique sur les côtes de la mer Rouge l'année dernière.



Le menu trois étoiles de David Castera se distingue par sa première semaine éprouvante. Les participants se délecteront les yeux de paysages volcaniques inédits, ou le feraient s'ils n'étaient pas occupés dès le départ à franchir de longues et difficiles étapes. Dès l'étape 3, c'est l'étape marathon, un défi de deux jours. A la fin de la semaine, le concept va encore plus loin avec l'introduction d'une étape de 48 heures : l'air crépusculaire de l'"Empty Quarter" ordonne à chacun des participants d'arrêter son véhicule et de passer la nuit à la belle étoile avant de reprendre la route au lever du soleil. Lorsque l'horloge sonne quatre coups, les participants doivent s'arrêter à la prochaine des six aires de repos qui interrompent le déroulement de l'épreuve.



Après cette "course dans la course" qui dispersera à coup sûr les prétendants au titre à la veille de la journée de repos à Riyad, la deuxième semaine offre tous les ingrédients pour tenir les fans en haleine. Alternant étapes extrêmes et parcours permettant aux concurrents de souffler un peu, les poursuivants auront plusieurs occasions de remonter au classement général sur la route d'Al Duwadimi, sur le chemin du retour vers AlUla ou dans l'approche finale de Yanbu. Jusqu'à la veille de la finale, qui constitue l'étape la plus difficile de la deuxième semaine, les étapes avec des numéros impairs offrent le meilleur rapport risque/rendement, même si les participants doivent garder les yeux ouverts pour éviter les pièges de navigation qui traînent là désert pendant cette nouvelle odyssée saoudienne. (ASO)