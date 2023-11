La quinta edizione in Arabia Saudita è la più difficile

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco ASO "La nostra missione è rendere la quinta edizione dell'Arabia Saudita la più dura da quando la gara si svolge in Medio Oriente", avverte David Castera, Direttore del Rally, presentando la 46ª edizione. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il rally inizia ad AlUla il 5 gennaio e termina a Yanbu, sulla costa del Mar Rosso, dopo un percorso di 7.891 km su strade, piste e dune, di cui 4.727 km su tappe. Una delle sfide introduce una nuova sfida per l'esplorazione del deserto nel "Quartiere vuoto": una tappa di 48 ore su due giorni in cui i partecipanti, distribuiti in otto bivacchi, sono essenzialmente lasciati a se stessi.



I piloti e i copiloti di 354 veicoli si stanno preparando per questo percorso impegnativo, che sarà anche la sede della prova di apertura della terza stagione del Campionato del Mondo Rally Raid (W2RC): 137 moto e 10 quad nella gara FIM e - secondo la nuova terminologia introdotta dalla FIA - 72 vetture Ultimate (T1 e T2), 42 Challenger (T3), 36 SSV (T4) e 46 camion (T5).



La quarta edizione della Dakar Classic, gara di regolarità per veicoli del XX secolo, si svolgerà su una distanza di 7.366 chilometri, di cui 3.586 su tratti cronometrati.



Alcune promesse possono suscitare paura ed eccitazione allo stesso tempo. Un esempio: il mantra dei partecipanti alla presentazione del percorso 2024, secondo cui "una grande Dakar è una Dakar dura", ha suscitato una risposta entusiasta. Il loro desiderio si è avverato e restano solo pochi giorni prima della partenza per immergersi nell'atmosfera di AlUla, dove sarà allestito di nuovo un grande bivacco dopo l'esperienza delle verifiche tecniche finali sulla costa del Mar Rosso lo scorso anno.



Il menu a tre stelle di David Castera è caratterizzato da una prima settimana estenuante. I partecipanti potranno ammirare paesaggi vulcanici senza precedenti, o almeno lo farebbero se non fossero impegnati ad affrontare tappe lunghe e difficili fin dall'inizio. Già nella terza tappa arriva la tappa maratona, una sfida di due giorni. Alla fine della settimana, il concetto fa un ulteriore passo avanti con l'introduzione di una tappa di 48 ore: l'aria crepuscolare dell'"Empty Quarter" impone a ogni singolo partecipante di fermare il proprio veicolo e di trascorrere la notte sotto le stelle prima di ripartire all'alba. Quando l'orologio segna le quattro, i partecipanti devono fermarsi alla prossima delle sei aree di sosta che interrompono il percorso della tappa.



Dopo questa "gara nella gara", che sicuramente disperderà i contendenti al titolo alla vigilia della giornata di riposo a Riyadh, la seconda settimana ha tutti gli ingredienti per tenere gli appassionati con il fiato sospeso. Alternando tappe estreme a tratti che danno un po' di respiro ai concorrenti, gli inseguitori avranno diverse opportunità di scalare la classifica generale sulla strada per Al Duwadimi, nel viaggio di ritorno verso AlUla o nell'avvicinamento finale a Yanbu. Fino alla vigilia del finale, che è la tappa più dura della seconda settimana, le tappe dispari offrono il miglior rapporto rischio/rendimento, anche se i concorrenti dovranno tenere gli occhi aperti per evitare le trappole di navigazione che si nascondono nel deserto durante questa nuova odissea saudita. (ASO)