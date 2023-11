A quinta edição na Arábia Saudita é a mais dura

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German ASO "A nossa missão é fazer com que a quinta edição da Arábia Saudita seja a mais difícil desde que a prova se realiza no Médio Oriente", adverte David Castera, Diretor do Rali, ao apresentar a 46ª edição. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O rali começa em AlUla, a 5 de janeiro, e termina em Yanbu, na costa do Mar Vermelho, após um percurso de 7891 km em estradas, pistas e dunas, dos quais 4727 km em etapas. Uma das provas introduz um novo desafio para a exploração do deserto no "Bairro Vazio": uma etapa de 48 horas em dois dias, em que os participantes, distribuídos por oito bivouacs, são essencialmente deixados à sua sorte.



Os pilotos e co-pilotos de 354 veículos preparam-se para este exigente percurso, que será também o palco da ronda de abertura da terceira temporada do Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC): 137 motos e 10 quads na prova FIM e - de acordo com a terminologia recentemente introduzida pela FIA - 72 carros Ultimate (T1 e T2), 42 carros Challenger (T3), 36 SSVs (T4) e 46 camiões (T5).



A quarta edição do Dakar Classic, uma prova de regularidade para veículos do século XX, será disputada numa distância de 7.366 quilómetros, dos quais 3.586 quilómetros em troços cronometrados.



Algumas promessas podem causar medo e entusiasmo ao mesmo tempo. Um exemplo: o mantra dos participantes na apresentação do percurso de 2024 de que "um grande Dakar é um Dakar duro" provocou uma reação entusiástica. O seu desejo tornou-se realidade e só lhes restam alguns dias antes do início para absorverem a atmosfera em AlUla, onde um enorme bivouac será novamente montado após a experiência das verificações técnicas finais na costa do Mar Vermelho no ano passado.



O menu de três estrelas de David Castera caracteriza-se pela sua extenuante primeira semana. Os participantes irão deliciar-se com paisagens vulcânicas sem precedentes, ou fá-lo-iam se não estivessem ocupados a enfrentar etapas longas e difíceis desde o início. Já na etapa 3, chega a etapa maratona, um desafio de dois dias. No final da semana, o conceito vai mais longe com a introdução de uma etapa de 48 horas: o ar crepuscular do "Bairro Vazio" obriga cada um dos participantes a parar o seu veículo e a passar a noite sob as estrelas, antes de partir novamente ao nascer do sol. Quando o relógio bate as quatro horas, os participantes devem parar na próxima das seis áreas de descanso que interrompem o percurso da etapa.



Depois desta "corrida dentro de uma corrida", que irá certamente dispersar os candidatos ao título na véspera do dia de descanso em Riade, a segunda semana tem todos os ingredientes para manter os adeptos à beira do precipício. Alternando entre etapas extremas e troços que permitem aos concorrentes respirar um pouco, os perseguidores terão várias oportunidades de subir na classificação geral a caminho de Al Duwadimi, na viagem de regresso a AlUla ou na aproximação final a Yanbu. Até à véspera do final, que é a etapa mais difícil da segunda semana, as etapas ímpares oferecem a melhor relação risco/recompensa, embora os concorrentes tenham de manter os olhos bem abertos para evitar as armadilhas de navegação que se encontram no deserto durante esta nova odisseia saudita. (ASO)