Nico Hülkenberg: ecco come Haas progetta l'auto da corsa per il 2024

La scuderia statunitense Haas ha ottenuto punti solo una volta negli ultimi undici Gran Premi, con Kevin Magnussen al 10° posto a Singapore.

Per il weekend del GP di Austin (USA) di metà ottobre, sono previsti numerosi miglioramenti alla vettura da corsa, che dovrebbero soprattutto ridurre la critica usura degli pneumatici della Haas. Il design dei sidepods sarà ispirato alla Red Bull Racing.

Il boss del team Haas, Günther Steiner, ha dichiarato a Suzuka: "Questo pacchetto Evo per il Texas è comunque in linea con il percorso che stiamo seguendo per il 2024. Ci aiuterà a conoscere meglio questo concetto e a prepararci meglio per la prossima stagione".

"Abbiamo individuato i problemi fin dall'inizio. Quindi ci siamo detti: bene, facciamo un passo nello sviluppo in autunno che ci aiuterà a capire la vettura del 2024. In un certo senso, speriamo in una scorciatoia nel processo di apprendimento".



"Se avessimo questo nuovo progetto sulla vettura solo nei test invernali in Bahrain nel 2024, dovremmo lavorarci per cinque weekend di GP per comprenderlo appieno. Portarlo ora significa che possiamo già lavorare con esso in un contesto di regolamenti stabili".



Orientamento verso la Red Bull Racing o meno: la Haas rimarrà un partner stretto della Ferrari e, secondo Steiner, si occuperà quindi del motore e della trasmissione di potenza, compresa la sospensione posteriore, dagli italiani come prima.





GP del Giappone, circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5