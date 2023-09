Nico Hülkenberg: É assim que a Haas planeia o carro de corrida de 2024

A equipa de corrida americana Haas marcou pontos apenas uma vez nos últimos onze Grandes Prémios, com Kevin Magnussen em 10º lugar em Singapura.

Para o fim de semana do GP em Austin (EUA), em meados de outubro, estão planeadas várias melhorias no carro de corrida, que deverão, acima de tudo, reduzir o desgaste crítico dos pneus da Haas. O design dos sidepods será inspirado na Red Bull Racing.

O chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, afirmou em Suzuka: "Este pacote Evo para o Texas está em linha com o caminho que estamos a seguir para 2024. Vai ajudar-nos a aprender mais sobre este conceito e a prepararmo-nos melhor para a próxima época".

"Identificámos os problemas logo no início. Por isso, dissemos a nós próprios, bem, vamos dar um passo no desenvolvimento no outono que nos ajudará a compreender o carro de 2024. De certa forma, estamos à espera de um atalho no processo de aprendizagem."



"Se tivéssemos este novo design no carro apenas no teste de inverno no Bahrain, em 2024, teríamos de trabalhar com ele durante cinco fins-de-semana de GP para o compreender totalmente. Trazê-lo agora significa que já podemos trabalhar com ele num contexto de regulamentos estáveis."



Orientação para a Red Bull Racing ou não: A Haas continuará a ser um parceiro próximo da Ferrari e, de acordo com Steiner, assumirá o motor e a transmissão de potência, incluindo a suspensão traseira, dos italianos, como antes.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5