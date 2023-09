Victoria de David Datzer y subcampeonato de Didier Grams

Antes del fin de semana, David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) no quería otra cosa que ganar las carreras del Frohburger Dreieck. En la primera carrera logró el ansiado triunfo, pero tuvo que trabajar duro para ello. Tras una mala vuelta de salida, pudo alcanzar a Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad), que se había distanciado, sólo en la última vuelta.

En la segunda carrera del IRRC Superbike, Datzer tampoco pudo convertir su pole position en una ventaja temprana. Mientras que el holandés Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek) se hizo con el liderato durante dos vueltas en su debut en Superbike, Datzer tuvo que abrirse camino desde la sexta posición. No fue hasta la tercera vuelta cuando apareció a rebufo de Grams, que se había colocado primero.

Durante unas vueltas, los dos pilotos alemanes de BMW intercambiaron posiciones. En la penúltima vuelta, Datzer realizó el adelantamiento decisivo, tras el cual el bávaro de Vilsbiburg, de 31 años, no se dejó privar de la victoria. Sólo cuatro semanas después de las carreras de Hořice, en la República Checa, el padre de una hija logró su segunda doble victoria en el IRRC Superbike como piloto invitado.

Al igual que en la primera carrera de la mañana, Grams, cinco veces campeón del IRRC Superbike, cruzó la línea de meta en segunda posición en su circuito de casa. El eterno campeón terminó el campeonato en segunda posición. Los pensamientos del sajón de Limbach-Oberfrohna, de 40 años, sobre retirarse a principios de temporada hace tiempo que se han aparcado y han comenzado los preparativos para la nueva temporada.

Con un quinto puesto por detrás de tres pilotos invitados, pero aún por delante del suizo Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS), que se había asegurado el título a principios de Hořice, Patrick Hoff (Neumann Racing) concluyó una temporada extremadamente exitosa para él. Aunque los podios no estuvieron a su alcance en la temporada 2022, sorprendentemente sumó el máximo de puntos en dos ocasiones en Schleiz. En el campeonato, terminó tercero por detrás de Maurer y Grams.

Los dos alemanes Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing) y Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel), así como el italiano Luca Gottardi (Syntainics by Penz13), entrenado por Rico Penzkofer, que terminaron 5º y 7º en la clasificación final, también pueden estar más que satisfechos con el desarrollo del campeonato.

Florian Astner dio una exhibición de talento en su primer año en el IRRC Superbike. El austriaco terminó en los puntos diez veces en doce carreras y terminó el campeonato en duodécima posición. El suizo Olivier Lupberger (Team Moto Meile) estuvo entre los ansiosos coleccionistas de puntos, al igual que los alemanes Rene Grundei (ZSG-Racing), Christoph Kreller (KRC Racing Crew), Marcel Elsner (Team Ecki powered by Schüttflix), Dirk Walter (DWR99), Paul Manx (Van Eijs Technical Support) y Reinhard Strack (Mogli Racing).

IRRC Superbike, Frohburg

Resultado carrera 2

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 vueltas. 2º Didier Grams (D), BMW, 0,657 s. 3º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 s. 4º Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8º Markus Karlsson (S), BMW. 9º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10º Luca Gottardi (I), BMW. También: 11º Nico Müller (D), BMW. 12º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19º Florian Astner (A), BMW. 21º Christoph Kreller (D), BMW. 22º René Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos invitados (sin puntos)

Clasificación final IRRC Superbike tras 12 carreras

1. Maurer, 262 puntos. 2º Grams, 227. 3º Hoff, 196. 4º Karlsson, 124. 5º Schwimmbeck, 112. 6º Müller, 100. 7º Luca Gottardi (I), 97. 8º Bloemhard, 96. 9º Joey den Besten † (NL), 64. 10º Laurent Hofmann (B), 54. También: 12º Olivier Astner, 50. Astner, 50. 16º Olivier Lupberger (CH), 22. 18º Grundei, 15. 19º Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21º Kreller, 9. 22º Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26º Paul Manx (D), 6. 27º Reinhard Strack (D), 4.