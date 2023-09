David Datzer gagne, vice-titre pour Didier Grams

Avant le week-end, David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) ne souhaitait rien de plus qu'une victoire dans les courses du Frohburger Dreieck. Lors de la première course, il a effectivement réussi à remporter le triomphe tant attendu, mais il a dû travailler dur pour y parvenir. Après un mauvais tour de départ, il a dû attendre le dernier tour pour se faire rattraper par Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad), qui l'avait distancé.

Dans la deuxième course de l'IRRC Superbike, Datzer n'a pas non plus réussi à transformer sa pole position en une avance précoce. Alors que le Néerlandais Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek) a pu goûter à l'air du leadership pendant deux tours pour ses débuts en Superbike, Datzer a dû se frayer un chemin à travers le peloton depuis la sixième position. Ce n'est qu'à partir du troisième tour qu'il est apparu dans le sillage de Grams, qui avait pris la première place.

Pendant quelques tours, les deux pilotes BMW allemands se sont échangés des coups et ont changé de position. Dans l'avant-dernier tour, Datzer a réussi le dépassement décisif, après quoi le Bavarois de 31 ans de Vilsbiburg n'a plus laissé la victoire lui échapper. Quatre semaines seulement après les courses de Hořice en République tchèque, ce père d'une fille a ainsi réussi son deuxième doublé en tant que pilote invité dans l'IRRC Superbike.

Comme lors de la première course du matin, Grams, quintuple champion IRRC Superbike, a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position sur son circuit natal. L'Evergreen a terminé le championnat à la deuxième place. Les idées de retraite que le Saxon de 40 ans de Limbach-Oberfrohna avait encore exprimées en début de saison ont été mises de côté depuis longtemps et les préparatifs pour la nouvelle saison ont commencé.

En terminant cinquième derrière trois pilotes invités, mais devant le Suisse Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS), qui s'était assuré le titre avant la fin à Hořice, Patrick Hoff (Neumann Racing) a clôturé une saison extrêmement réussie pour lui. Alors que les places sur le podium étaient hors de portée lors de la saison 2022, il a étonnamment remporté deux fois le maximum de points à Schleiz. Au championnat, il s'est classé troisième derrière Maurer et Grams.

Les deux Allemands Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing) et Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) ainsi que l'Italien Luca Gottardi (Syntainics by Penz13), encadrés par Rico Penzkofer, qui occupent ensemble les places 5 à 7 au classement final, peuvent également être plus que satisfaits du déroulement du championnat.

Florian Astner a fait preuve de talent lors de sa première année en IRRC Superbike. En douze courses, l'Autrichien est entré dix fois dans les points et a terminé le championnat à la douzième place. Le Suisse Olivier Lupberger (Team Moto Meile) a également compté parmi les fervents collectionneurs de points, tout comme les Allemands Rene Grundei (ZSG-Racing), Christoph Kreller (KRC Racing Crew), Marcel Elsner (Team Ecki powered by Schüttflix), Dirk Walter (DWR99), Paul Manx (Van Eijs Technical Support) et Reinhard Strack (Mogli Racing).

IRRC Superbike, Frohburg

Résultat de la course 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 tours. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec. 3. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10. Luca Gottardi (I), BMW. En outre : 11. Nico Müller (D), BMW. 12. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19. Florian Astner (A), BMW. 21. Christoph Kreller (D), BMW. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotes invités (pas de points)

Classement final IRRC Superbike après 12 courses

1. Maurer, 262 points. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. En outre : 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.