Vince David Datzer, secondo classificato Didier Grams

Prima del weekend, David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) non desiderava altro che vincere le gare del Frohburger Dreieck. Nella prima gara è riuscito a ottenere il tanto atteso trionfo, ma ha dovuto faticare molto per ottenerlo. Dopo una brutta partenza, è riuscito a raggiungere Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad), che si era staccato, solo all'ultimo giro.

Anche nella seconda gara dell'IRRC Superbike, Datzer non è riuscito a convertire la sua pole position in un vantaggio iniziale. Mentre l'olandese Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek) ha potuto assaggiare la testa della corsa per due giri al suo debutto in Superbike, Datzer ha dovuto farsi strada tra gli avversari partendo dalla sesta posizione. Solo al terzo giro è apparso in scia a Grams, che si era portato in prima posizione.

Per alcuni giri, i due piloti tedeschi della BMW si sono scambiati le posizioni. Nel penultimo giro, Datzer ha effettuato il sorpasso decisivo, dopo il quale il 31enne bavarese di Vilsbiburg non si è lasciato privare della vittoria. Solo quattro settimane dopo le gare di Hořice in Repubblica Ceca, il padre di una figlia ha ottenuto la sua seconda doppia vittoria nell'IRRC Superbike come pilota ospite.

Come nella prima gara del mattino, il cinque volte campione IRRC Superbike Grams ha tagliato il traguardo al secondo posto sulla pista di casa. Il sempreverde ha concluso il campionato al secondo posto. I pensieri del 40enne sassone di Limbach-Oberfrohna di ritirarsi all'inizio della stagione sono stati accantonati da tempo e sono iniziati i preparativi per la nuova stagione.

Con il quinto posto dietro a tre piloti ospiti, ma sempre davanti allo svizzero Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS), che si era assicurato il titolo all'inizio della Hořice, Patrick Hoff (Neumann Racing) ha concluso una stagione estremamente positiva per lui. Mentre il podio era fuori portata nella stagione 2022, ha sorprendentemente ottenuto il massimo dei punti due volte a Schleiz. In campionato, si è classificato terzo dietro a Maurer e Grams.

Anche i due tedeschi Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing) e Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) e l'italiano Luca Gottardi (Syntainics by Penz13), allenato da Rico Penzkofer, che si sono classificati dal 5° al 7° posto nella classifica finale, possono essere più che soddisfatti dell'andamento del campionato.

Florian Astner ha dato prova di talento nel suo primo anno nell'IRRC Superbike. L'austriaco è finito nei punti dieci volte in dodici gare e ha concluso il campionato al dodicesimo posto. Lo svizzero Olivier Lupberger (Team Moto Meile) è stato tra i più entusiasti raccoglitori di punti, così come i tedeschi Rene Grundei (ZSG-Racing), Christoph Kreller (KRC Racing Crew), Marcel Elsner (Team Ecki powered by Schüttflix), Dirk Walter (DWR99), Paul Manx (Van Eijs Technical Support) e Reinhard Strack (Mogli Racing).

IRRC Superbike, Frohburg

Risultato gara 2

1° David Datzer (D)*, BMW, 10 giri. 2° Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec. 3° Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4° Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5° Patrick Hoff (D), BMW. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8° Markus Karlsson (S), BMW. 9° Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10° Luca Gottardi (I), BMW. Inoltre: 11° Nico Müller (D), BMW. 12° Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16° Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17° Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19° Florian Astner (A), BMW. 21° Christoph Kreller (D), BMW. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Piloti ospiti (senza punti)

Classifica finale IRRC Superbike dopo 12 gare

1° Maurer, 262 punti. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Anche: 12. Astner, 50. Astner, 50. 16° Olivier Lupberger (CH), 22. 18° Grundei, 15. 19° Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21° Kreller, 9. 22° Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26° Paul Manx (D), 6. 27° Reinhard Strack (D), 4.