GP de Sepang: Los relojes funcionan de otra manera en Malasia

Cualquiera que vuele al GP de Malasia de Motociclismo ya se enfrenta al deporte del motor en el aeropuerto. Mientras espero mi equipaje, veo una pantalla de televisión encima de la cinta transportadora. Muestra un anuncio del piloto de Fórmula 1 de Mercedes Lewis Hamilton. Es un anuncio de la petrolera local Petronas.

En el aeropuerto, me recibe una amplia gama de cadenas de comida rápida: desde Dunkin' Donut a Burger King, Starbucks y Ritazza también están representados. En el mostrador de alquiler de coches de Sixt hay que armarse de paciencia. En esta pequeña oficina no hay aparatos modernos como impresoras o escáneres. El ordenador no encuentra mis datos almacenados, así que me hacen copias del pasaporte y del carné de conducir. Tengo que entregar tantos documentos y tarjetas de crédito que me preocupa si los he vuelto a recoger todos o si aún quedan algunos escondidos bajo la montaña de papeles que no deja de crecer.

Al menos mi reserva ha llegado. Todos los datos de mi carné de conducir, pasaporte y tarjeta de crédito están recogidos. Todos los años otra vez. Por cuadragésima vez en total, supongo. Porque los equipos de MotoGP solían venir a Kuala Lumpur hasta cuatro veces al año: en invierno para los tests, en otoño para el Gran Premio.

Por eso las decisiones sobre el título siempre se toman aquí, como en Moto2 el domingo con Pedro Acosta.

Al menos ya no hay que rellenar el formulario con las 27 molestas preguntas (en el sentido de: "¿Dónde pasó las últimas Navidades?") al entrar en el país. Ahora puedes mirar a la cámara y que te escaneen los dos dedos índices. La diferencia con Doha: aquí se comprueban los cuatro dedos de la mano derecha a la llegada.

En 1991, la comitiva del GP hizo su primera parada en Malasia, entonces en la pista antediluviana de Shah Alam. También se encontraba cerca de Kuala Lumpur, a menos de 30 minutos de Sepang.

Mucho ha llovido desde entonces. Después de 1997, primero nos trasladamos del circuito del club de Shah Alam, cerca de Kuala Lumpur, con sus deficientes infraestructuras, a Johor Bahru durante un año y luego, en 1999, al espacioso Circuito Internacional de Sepang, que está a diez minutos del nuevo KLIA (Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur).

Han pasado muchas cosas en este prometedor país, donde el crecimiento económico anual del 8% está a la orden del día. El alquiler de coches ha mejorado. Antes sólo existía el malayo Proton, un fabricante que llegó a tener casi un 70% de cuota de mercado y que reconstruía modelos anticuados de Mitsubishi.

Esta vez conseguí un coche compacto Honda de SIXT, parecía nuevo cuando me subí. Un vehículo inmaculado. Qué diferencia con el Proton Saga que me dieron en 1991. Tenía cinco llaves: una para la puerta izquierda y otra para la derecha, una para la guantera, otra para el maletero y otra para la cerradura de encendido.

Hay que tener cuidado al salir del coche en el aparcamiento P2 del paddock. Casi me meto en un agujero negro de un metro de profundidad y unos 30 centímetros de diámetro que acechaba a 50 centímetros de la puerta de mi coche. Con mis zapatos de la talla 43,5, me habría caído hasta las rodillas. Alguien se había llevado la tapa de alcantarilla como recuerdo.

Recuerda: en Malasia los relojes funcionan de otra manera.

Pero el entusiasmo por el automovilismo es enorme. Cuando un piloto como Bagnaia o Quartararo aparece en la entrada del paddock a las 8.30 de la mañana en el Gran Premio, le esperan 20 cazadores de autógrafos, en su mayoría mujeres. Cuando Stefan Bradl se acerca, algunas gritan desde lejos en alemán: "Buenos días". Los pilotos firman autógrafos, posan para fotos o selfies. Incluso el director del equipo Mooney VR46, Uccio Salucci, es asediado como suele ocurrir en Mugello o Misano. Paolo Ciabatti, de Ducati, apenas puede dar un paso adelante en el paddock sin ser adorado por los aficionados.

Enfoque peligroso

Ah, sí, casi se me olvida. La carretera de acceso desde la autopista hasta el circuito no tiene parangón en ningún lugar del mundo.

Cuando la vi por primera vez en 1999, pensé: se han olvidado de la salida de la autopista para el autódromo y han creado una peligrosa solución provisional. Así que para el Gran Premio, simplemente se desmontan unos metros de quitamiedos, luego se cruza la autopista a la derecha en tráfico a la izquierda antes de una cresta ciega, con tráfico en sentido contrario (¡!) - y luego se gira en la carretera de acceso hacia el paddock.

Incluso en el 23º GP de Sepang, hace unos días, la situación no había cambiado. En los últimos años, el hueco de unos 15 metros de longitud se ha cerrado en ocasiones, ya que en una ocasión se produjo un accidente mortal. Entonces, el tráfico se desviaba tres kilómetros más hasta un semáforo, donde se realizaba un giro en U permitido. Esta vez y en 2022, ¡el peligroso agujero volvió a abrirse al tráfico!

Desde entonces he descubierto una entrada secreta por la entrada principal al paddock, que es menos peligrosa.

En Malasia se circula por la izquierda. Por una vez, te acercas a esta misteriosa salida por el carril rápido, es decir, por el extremo derecho. Entonces frenas, te incorporas a la cola (¡en el carril de adelantamiento de la autopista!) y nunca sabes si te van a golpear por detrás a 120 km/h.

Puedes ver el agujero de 15 metros de largo en las barreras de seguridad, a la derecha, y observar el tráfico que se aproxima por la calzada contraria. Al cabo de dos minutos, se abre un hueco y aceleras rápidamente mientras el tráfico en sentido contrario se precipita por la cresta ciega a 120 o 130 km/h. Entonces giras hacia la pista. Un escenario indescriptible.

No es de extrañar que a veces se produzcan grandes choques. ¿Por qué no hacen una salida a la izquierda e instalan un túnel hacia el paddock? Porque estos terrenos no pertenecen al autódromo y las autoridades responsables no quieren invertir nada, según me dijeron.

Los semáforos en rojo no se toman realmente en serio en Malasia. Siempre hay que esperar de 10 a 20 segundos cuando el semáforo se pone en verde, luego el tráfico cruzado se va calmando poco a poco...

Otra curiosidad: si vas a la gasolinera, primero tienes que depositar la cantidad correspondiente en efectivo o que te la descuenten de la tarjeta de crédito.

Pero, ¿cómo sé si he utilizado 20 o 50 ringgit por los kilómetros que he recorrido? Así que me cargan 50 ringgit. Pero sólo me dan 19,30 ringgit. De todas formas, el empleado de la gasolinera no puede ver en su ordenador lo que he repostado en mi pilar 3. Tengo que volver a salir y anotar el importe en un papel.

No me devuelven los 30 ringgit, puedo darlos por perdidos. Afortunadamente, un litro de gasolina sin plomo sólo cuesta 40 céntimos de euro, así que estamos hablando de una pérdida de unos 6 euros.

Malasia: ricos y pobres

Hace cuatro años, Malasia aún tenía un presidente de 94 años, el Dr. M.. Su sobrino Razlan Razali es el antiguo director general del circuito de Sepang y ahora es el jefe del equipo RNF-Aprioia Yamaha MotoGP con Miguel OLiveira y Raúl Fernández. El dúo no consiguió puntuar en su GP de casa.

El país del este asiático está considerado como una potencia económica en alza. Por un lado, están las pomposas Torres Petronas, de 480 metros de altura, pero si se conduce por los pueblos situados a 10 km del circuito, se ve mucha miseria, barrios marginales, una pobreza increíble, camiones de 50 años con motores diésel humeantes, coches sin puertas ni ventanas... en Europa Central los habrían retirado de la circulación hace 30 años.

En cambio, la aerolínea "AirAsia", propiedad del antiguo dueño del equipo Caterham de Moto2, Tony Fernández, ha construido su propia y enorme Terminal 2, con su propia salida de la autopista, hotel, centro comercial, outlet, etc.

Hace cuatro años, el nuevo hotel Mövenpick también abrió sus puertas cerca del circuito. La mayoría de los equipos no están muy contentos con él: está pensado para huéspedes musulmanes y no se vende alcohol. Los desafortunados mecánicos tienen que prescindir de su cerveza después del trabajo.

Y hay piscinas separadas para hombres y mujeres.

Señales extrañas

Algunas de las señales de tráfico de la autopista también son singulares: un paraguas, gotas de lluvia desde arriba, al lado un vehículo de dos ruedas motorizado. ¿Qué significa esto?

Significa: en caso de lluvia, los motoristas pueden refugiarse del chaparrón, que suele adquirir proporciones tropicales, en el carril de emergencia bajo el puente. Suena bastante bien.

Pero cuando llueve durante mucho tiempo, no todos los desafortunados tienen sitio bajo el estrecho puente. Así que los conductores aparcan sus "underbones", un tipo de ciclomotor con motores de cuatro tiempos de hasta 180 cc, en el primer carril en algún momento. Y, con el tiempo, también en el segundo carril.

Y si la lluvia no cesa, también se bloquea parte del tercer carril. Entonces la autopista se convierte en un aparcamiento para dos ruedas. Y una zona peatonal. ¿Amenaza para la vida?

Lo principal es mantenerse seco.

Los controles de seguridad en el aeropuerto después del control de pasaportes también tienen sus propias normas. El equipaje de mano puede pasar por un escáner después del control de pasaportes. Seis miembros del personal de seguridad charlan animadamente, sin prestar atención a los monitores. Esta vez me dicen: "No hace falta que te registren, anda, tu móvil puede quedarse en el bolsillo. Sólo le controlarán en las puertas de embarque". Pero hasta entonces, un pasajero puede llevar todo tipo de cosas.

Yo dejo deliberadamente el móvil en el bolsillo del pantalón, el ordenador en el carrito, el reloj en la muñeca y el cinturón en el pantalón.

Suena como un loco. Pero a nadie le importa.