GP de Sepang : en Malaisie, les horloges sont différentes

Ceux qui s'envolent pour le GP de moto de Malaisie sont confrontés au sport automobile dès l'aéroport. Alors que j'attends mes bagages, j'aperçois un écran de télévision au-dessus du tapis roulant. Il y a une publicité avec le pilote de Formule 1 Mercedes, Lewis Hamilton. Il s'agit d'un spot publicitaire pour le groupe pétrolier local Petronas.

À l'aéroport, je suis accueilli par une offre abondante de chaînes de fast-food : de Dunkin' Donut à Burger King, Starbucks et Ritazza sont également représentés. Au guichet de location de voitures Sixt, il faut s'armer de patience. Il n'y a pas de matériel moderne comme une imprimante ou un scanner dans ce minuscule bureau. L'ordinateur ne trouve pas les données que j'ai déposées, alors on fait des copies du passeport et du permis de conduire. Je dois remettre tellement de documents et de cartes de crédit que je me demande si je les ai tous récupérés ou s'il n'en reste pas sous la montagne de papier qui ne cesse de grossir.

Toujours est-il que ma réservation est arrivée. Toutes les données de mon permis de conduire, de mon passeport et de ma carte de crédit sont rassemblées. Tous les ans, encore une fois. Pour la 40e fois au total, je suppose. Car auparavant, les équipes de MotoGP venaient jusqu'à quatre fois par an à Kuala Lumpur : en hiver pour les tests, en automne pour le Grand Prix.

C'est pourquoi les décisions pour le titre tombent toujours ici - comme en Moto2 dimanche avec Pedro Acosta.

Au moins, à l'entrée, il n'est plus nécessaire de remplir le formulaire avec les 27 questions ennuyeuses (dans le sens : "Où avez-vous passé le dernier Noël ?"). On peut désormais regarder la caméra et faire scanner ses deux index. La différence avec Doha : ici, ce sont les quatre doigts de la main droite qui sont contrôlés à l'arrivée.

En 1991, le GP s'est arrêté pour la première fois en Malaisie, à l'époque sur la piste pré-saturée de Shah Alam. Elle aussi se trouvait près de Kuala Lumpur, à moins de 30 minutes de Sepang.

Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Après 1997, nous avons quitté le circuit club de Shah Alam, près de Kuala Lumpur, et ses infrastructures médiocres, pour nous installer pendant un an à Johor Bahru, puis en 1999 sur le vaste circuit international de Sepang, à dix minutes du nouvel aéroport KLIA (Kuala Lumpur International Airport).

Beaucoup de choses ont changé dans ce pays en plein essor, où 8 pour cent de croissance économique annuelle sont à l'ordre du jour. Les voitures de location se sont améliorées. Auparavant, il n'y avait que des Proton malaisiens, ce constructeur avait autrefois près de 70 pour cent de parts de marché et reconstruisait des modèles Mitsubishi obsolètes.

Cette fois-ci, SIXT m'a donné une compacte Honda, elle avait l'air neuve quand je suis monté dedans. Un véhicule impeccable. Quelle différence avec la Proton Saga que j'ai reçue en 1991. Celle-ci avait cinq clés : une pour la porte gauche, une pour la porte droite, une pour la boîte à gants, une pour le coffre, une pour le contact.

Sur le parking P2 du paddock, il faut faire attention en sortant de la voiture. J'ai failli marcher dans un trou noir d'un mètre de profondeur et d'environ 30 centimètres de diamètre, tapi à 50 centimètres de ma portière de voiture. Avec ma pointure 43,5, j'aurais pu tomber jusqu'aux genoux. Quelqu'un a pris la plaque d'égout en souvenir.

Notez qu'en Malaisie, les horloges sont différentes.

Mais l'enthousiasme pour les sports mécaniques est énorme. Lorsqu'un pilote comme Bagnaia ou Quartararo se présente à l'entrée du paddock à 8h30 du matin lors du Grand Prix, 20 chasseurs d'autographes, en grande partie des femmes, le guettent. Lorsque Stefan Bradl s'approche, certains crient de loin en allemand : "Bonjour". Les pilotes signent des autographes, posent pour des photos ou des selfies. Même le directeur de l'équipe Mooney VR46, Uccio Salucci, est assailli comme il ne l'est habituellement qu'au Mugello ou à Misano. Même Paolo Ciabatti de Ducati ne peut pas faire un pas dans le paddock sans être adulé par les fans.

Un accès dangereux

Ah oui, j'ai failli oublier. L'accès au circuit depuis l'autoroute est incomparable au monde.

Lorsque je l'ai vue pour la première fois en 1999, je me suis dit qu'ils avaient oublié la sortie d'autoroute pour le circuit et qu'ils avaient mis en place une solution provisoire dangereuse. Pour le Grand Prix, on démonte donc simplement quelques mètres de glissière de sécurité, puis on traverse l'autoroute à droite avant une bosse sans visibilité, avec une circulation en sens inverse ( !) - avant de tourner sur la route d'accès en direction du paddock.

Même lors du 23e GP de Sepang il y a quelques jours, la situation n'avait pas changé. Ces dernières années, l'espace d'environ 15 mètres de long a parfois été fermé, car un accident mortel s'est produit une fois. Ensuite, la circulation a été menée trois kilomètres plus loin jusqu'à un feu de signalisation, où l'on a fait un tour en U autorisé. Cette fois-ci et en 2022, le trou dangereux était à nouveau praticable !

Entre-temps, j'ai découvert une entrée secrète par l'entrée principale du paddock, qui est moins dangereuse.

En Malaisie, la circulation se fait à gauche. Tu t'approches de cette mystérieuse sortie exceptionnellement par la voie de dépassement, c'est-à-dire tout à droite. Ensuite, tu freines, tu te joins à la colonne arrêtée (sur la voie de dépassement de l'autoroute !) et tu ne sais jamais si quelqu'un ne va pas venir te percuter à l'arrière à 120 km/h.

Tu aperçois à droite le trou de 15 mètres dans les glissières de sécurité - et tu observes le trafic en sens inverse sur la voie d'en face. Au bout de deux minutes, un espace se crée, tu accélères car le trafic en sens inverse arrive à 120 ou 130 km/h par la crête aveugle. Puis tu tournes vers le circuit. Un scénario indescriptible.

Il n'est donc pas étonnant qu'entre-temps, il y ait parfois eu un énorme bruit. Pourquoi ne pas faire une sortie à gauche et installer un tunnel en direction du paddock ? Parce que ces terrains ne font pas partie du circuit et que les autorités compétentes ne veulent rien investir, m'a-t-on dit.

Les feux rouges ne sont pas vraiment pris au sérieux en Malaisie. Il faut toujours attendre 10 à 20 secondes au feu vert, puis le trafic transversal se calme peu à peu...

Autre curiosité : quand on va faire le plein, il faut d'abord passer à la caisse, soit pour déposer la somme correspondante en espèces, soit pour que le montant soit déduit de sa carte de crédit.

Mais comment savoir si j'ai consommé 20 ou 50 ringgits pour les kilomètres parcourus ? Je fais donc débiter 50 ringgits. Mais je ne reçois que 19,30 ringgits. De toute façon, le pompiste ne voit pas sur son ordinateur ce que j'ai pris à ma borne 3. Je dois ressortir et lui écrire le montant sur un bout de papier.

Je ne récupère pas les 30 ringgits, je peux les passer par pertes et profits. Heureusement, le litre de sans-plomb ne coûte que 40 centimes d'euros, on parle donc d'environ 6 euros de dégâts.

Malaisie : riche et pauvre

Il y a quatre ans, la Malaisie avait encore un président de la République âgé de 94 ans, le Dr. Son neveu, Razlan Razali, est l'ancien PDG du circuit de Sepang et l'actuel directeur de l'équipe RNF-Aprioia-Yamaha MotoGP avec Miguel OLiveira et Raúl Fernández. Le duo n'a pas marqué de points lors du GP à domicile.

Le pays d'Asie de l'Est est considéré comme une puissance économique émergente. D'un côté, il y a les tours Petronas pompeuses, hautes de 480 mètres, mais si l'on traverse les villages situés à 10 km du circuit, on voit beaucoup de misère, des bidonvilles, une pauvreté incroyable, des camions vieux de 50 ans avec des moteurs diesel fumants, des voitures sans portes ni fenêtres qui, en Europe centrale, auraient déjà été retirées de la circulation il y a 30 ans.

En revanche, la compagnie aérienne "AirAsia" de l'ex-propriétaire de l'équipe Caterham Moto2, Tony Fernandez, a construit un gigantesque terminal 2 avec sa propre sortie d'autoroute, un hôtel, un centre commercial, un centre de magasins d'usine, etc.

Il y a quatre ans, le nouvel hôtel Mövenpick a également ouvert ses portes près du circuit. La plupart des équipes n'y trouvent pas leur compte : il a été conçu pour les clients musulmans, aucun alcool n'y est vendu. Les malheureux mécaniciens doivent renoncer à leur bière de fin de journée.

Et il y a des piscines séparées pour les femmes et les hommes.

Des panneaux étranges

Certains panneaux de signalisation sur l'autoroute sont également singuliers : un parapluie, des gouttes de pluie venant d'en haut, à côté d'un deux-roues motorisé. Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie qu'en cas de pluie, les conducteurs de deux-roues peuvent se mettre à l'abri de l'averse, qui prend généralement des proportions tropicales, sur la bande d'arrêt d'urgence sous le pont. Cela peut paraître aimable.

Mais lorsqu'il pleut longtemps, tous ces malheureux n'ont pas la place de passer sous le pont étroit. Les conducteurs se garent donc à un moment ou à un autre sur la première voie avec leurs "underbones", des sortes de cyclomoteurs à moteur à quatre temps d'une cylindrée maximale de 180 cm3. Et un jour aussi sur la deuxième.

Et si la pluie ne s'arrête jamais, une partie de la troisième voie est également bloquée. L'autoroute se transforme alors en parking pour deux-roues. Et en zone piétonne. Dangereux pour la vie ?

L'essentiel est de rester au sec.

Les contrôles de sécurité à l'aéroport, après le contrôle des passeports, ont également leurs propres normes. Le bagage à main peut certes être passé au scanner après le contrôle des passeports. Six surveillants y discutent avec animation, sans se soucier des écrans. Cette fois-ci, ils m'ont dit : "Tu n'as pas besoin de te faire contrôler, continue à marcher, ton téléphone portable peut rester dans ta poche". On ne vérifie qu'aux portes d'embarquement. Mais jusque-là, un passager peut transporter n'importe quoi.

Je laisse volontairement mon téléphone portable dans la poche de mon pantalon, l'ordinateur dans le trolley, la montre au poignet, la ceinture dans le pantalon.

Ça bipe comme un fou. Mais tout le monde s'en fiche.