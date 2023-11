GP di Sepang: gli orologi funzionano diversamente in Malesia

I visitatori del GP di Sepang, in Malesia, sperimentano molte cose che sembrano straordinarie per un comune europeo centrale. Ma in 32 anni sono cambiate molte cose.

Chiunque voli per il GP di motociclismo della Malesia si trova di fronte al motorsport già all'aeroporto. Mentre aspetto i bagagli, vedo uno schermo televisivo sopra il nastro trasportatore. Mostra una pubblicità con il pilota di Formula 1 della Mercedes Lewis Hamilton. È una pubblicità della compagnia petrolifera locale Petronas.

All'aeroporto vengo accolto da una vasta gamma di catene di fast food: da Dunkin' Donut a Burger King, passando per Starbucks e Ritazza. Al banco dell'autonoleggio Sixt bisogna avere pazienza. In questo minuscolo ufficio non ci sono gadget moderni come stampanti o scanner. Il computer non riesce a trovare i miei dati memorizzati, quindi vengono fatte delle copie del passaporto e della patente. Devo consegnare così tanti documenti e carte di credito che mi preoccupo di sapere se li ho raccolti di nuovo tutti o se ce ne sono ancora alcuni nascosti sotto la montagna di carta che cresce sempre di più.

Almeno la mia prenotazione è arrivata. Tutti i dati della patente, del passaporto e della carta di credito sono stati raccolti. Ogni anno di nuovo. Per la quarantesima volta in totale, credo. Perché i team della MotoGP venivano a Kuala Lumpur fino a quattro volte l'anno: in inverno per i test, in autunno per il Gran Premio.

Ecco perché le decisioni sul titolo vengono sempre prese qui, come nel caso della Moto2 domenica con Pedro Acosta.

Almeno non si deve più compilare il modulo con le 27 domande fastidiose (nel senso di: "Dove hai passato lo scorso Natale?") quando si entra nel Paese. Ora si può guardare nella telecamera e farsi scannerizzare i due indici. La differenza rispetto a Doha: qui vengono controllate le quattro dita della mano destra all'arrivo.

Nel 1991, l'entourage del GP fece la sua prima tappa in Malesia, allora sulla pista antidiluviana di Shah Alam. Si trovava inoltre vicino a Kuala Lumpur, a meno di 30 minuti da Sepang.

Da allora sono successe molte cose. Dopo il 1997, dal circuito di Shah Alam, vicino a Kuala Lumpur, con le sue scarse infrastrutture, ci siamo trasferiti per un anno a Johor Bahru e poi, nel 1999, allo spazioso Sepang International Circuit, a dieci minuti dal nuovo KLIA (Kuala Lumpur International Airport).

Sono successe molte cose in questo Paese emergente, dove la crescita economica annuale dell'8% è all'ordine del giorno. L'autonoleggio è migliorato. In passato c'era solo la malese Proton, un produttore che un tempo deteneva quasi il 70% della quota di mercato e che ricostruiva modelli Mitsubishi ormai obsoleti.

Questa volta ho preso un'auto compatta Honda da SIXT, che sembrava nuova quando sono salito. Un veicolo immacolato. Che differenza rispetto alla Proton Saga che avevo ricevuto nel 1991. Aveva cinque chiavi: una per le porte destra e sinistra, una per il vano portaoggetti, una per il bagagliaio e una per il blocco dell'accensione.

Bisogna fare attenzione quando si scende dall'auto nel parcheggio P2 del paddock. Ho rischiato di finire in un buco nero, profondo 1 metro e con un diametro di circa 30 centimetri, che si trovava a 50 centimetri dalla mia portiera. Con le mie scarpe numero 43,5, sarei caduto dentro fino alle ginocchia. Qualcuno aveva preso il tombino come souvenir.

Ricordate: in Malesia gli orologi funzionano diversamente.

Ma l'entusiasmo per il motorsport è enorme. Quando un pilota come Bagnaia o Quartararo si presenta all'ingresso del paddock alle 8.30 del mattino in occasione di un Gran Premio, 20 cacciatori di autografi, per lo più donne, sono in attesa. Quando Stefan Bradl si avvicina, alcune gridano da lontano in tedesco: "Buongiorno". I piloti firmano autografi, posano per foto o selfie. Anche il direttore del team Mooney VR46, Uccio Salucci, è assediato come di solito accade al Mugello o a Misano. Paolo Ciabatti della Ducati non può fare un passo avanti nel paddock senza essere adorato dai fan.

Approccio pericoloso

Ah sì, quasi dimenticavo. La strada di accesso dall'autostrada all'autodromo non ha eguali al mondo.

Quando l'ho vista per la prima volta nel 1999, ho pensato: hanno dimenticato l'uscita autostradale per l'autodromo e hanno creato una pericolosa soluzione temporanea. Così, per il Gran Premio, vengono semplicemente smantellati alcuni metri di guardrail, poi si attraversa l'autostrada a destra con traffico a sinistra prima di una cresta cieca, con traffico in arrivo (!) - e poi si gira nella strada di accesso verso il paddock.

Anche al 23° GP di Sepang, qualche giorno fa, la situazione non era cambiata. Negli ultimi anni, il varco di circa 15 metri è stato talvolta chiuso, perché in passato si è verificato un incidente mortale. Allora il traffico è stato instradato per tre chilometri fino a un semaforo, dove è stata effettuata un'inversione di marcia consentita. Questa volta e nel 2022, il pericoloso buco è stato riaperto al traffico!

Da allora ho scoperto un'entrata segreta attraverso l'ingresso principale del paddock, meno pericolosa.

In Malesia c'è la circolazione a sinistra. Per una volta, ci si avvicina a questa misteriosa uscita nella corsia di sorpasso, cioè all'estrema destra. Poi si frena, ci si mette in coda (nella corsia di sorpasso dell'autostrada!) e non si sa mai se si viene colpiti da dietro a 120 km/h.

Si vede il buco di 15 metri nelle barriere di protezione sulla destra e si osserva il traffico in arrivo sulla carreggiata opposta. Dopo due minuti si apre un varco e si accelera rapidamente, mentre il traffico in arrivo si precipita sulla cresta cieca a 120 o 130 km/h. Poi si gira verso l'autodromo. Uno scenario indescrivibile.

Non c'è da stupirsi che a volte si verifichino incidenti enormi. Perché non fanno un'uscita a sinistra e non installano un tunnel verso il paddock? Perché questi terreni non appartengono all'autodromo e le autorità competenti non vogliono investire nulla, mi è stato detto.

I semafori rossi non vengono presi sul serio in Malesia. Bisogna sempre aspettare 10-20 secondi quando il semaforo diventa verde, poi il traffico si attenua lentamente...

Un'altra curiosità: se si va al distributore di benzina, bisogna prima versare l'importo appropriato in contanti o farselo detrarre dalla carta di credito.

Ma come faccio a sapere se per i chilometri percorsi ho usato 20 o 50 ringgit? Quindi mi vengono addebitati 50 ringgit. Ma ricevo solo 19,30 ringgit. Il benzinaio non può comunque vedere sul suo computer quanto ho rifornito sulla mia colonnina 3. Devo uscire di nuovo e scrivere sul mio computer quanto ho consumato. Devo uscire di nuovo e scrivere l'importo su un pezzo di carta.

Non mi vengono restituiti i 30 ringgit, ma posso stornarli. Fortunatamente un litro di piombo costa solo 40 centesimi di euro, quindi si tratta di una perdita di circa 6 euro.

Malesia: ricchi e poveri

Quattro anni fa, la Malesia aveva ancora un presidente di 94 anni, il dottor M.. Suo nipote Razlan Razali è l'ex amministratore delegato del circuito di Sepang e ora è il caposquadra del team RNF-Aprioia Yamaha MotoGP con Miguel OLiveira e Raúl Fernández. Il duo non è riuscito a conquistare punti nel GP di casa.

Il Paese dell'Asia orientale è considerato una potenza economica emergente. Da un lato ci sono le pompose Petronas Towers, alte 480 metri, ma se si attraversano i villaggi a 10 km dal circuito di gara, si vede molta miseria, baraccopoli, povertà incredibile, camion vecchi di 50 anni con motori diesel fumanti, auto senza porte e finestrini - in Europa centrale sarebbero state tolte dalla strada 30 anni fa.

Invece, la compagnia aerea "AirAsia", di proprietà dell'ex proprietario del team Caterham Moto2 Tony Fernandez, ha costruito il suo enorme Terminal 2 con uscita autostradale, hotel, centro commerciale, outlet e così via.

Quattro anni fa è stato inaugurato anche il nuovo Mövenpick Hotel, vicino al circuito. La maggior parte dei team non ne è molto soddisfatta: è pensato per gli ospiti musulmani e non si vendono alcolici. Gli sfortunati meccanici devono fare a meno della loro birra dopo il lavoro.

E ci sono piscine separate per uomini e donne.

Strana segnaletica

Anche alcuni dei segnali stradali sull'autostrada sono unici: un ombrello, gocce di pioggia dall'alto, accanto un veicolo a due ruote motorizzato. Cosa significa?

Significa che in caso di pioggia i motociclisti possono ripararsi dall'acquazzone, che di solito assume proporzioni tropicali, sulla corsia di emergenza sotto il ponte. Sembra una cosa carina.

Ma quando la pioggia si prolunga, non tutti gli sfortunati hanno spazio sotto lo stretto ponte. Così i conducenti parcheggiano i loro "sottopancia", un tipo di ciclomotore con motore a quattro tempi fino a 180 cc, sulla prima corsia. E alla fine anche sulla seconda corsia.

E se non smette di piovere, si blocca anche parte della terza corsia. A quel punto l'autostrada diventa un parcheggio per due ruote. E una zona pedonale. Pericolo di vita?

L'importante è rimanere asciutti.

Anche i controlli di sicurezza in aeroporto, dopo il controllo passaporti, hanno i loro standard. Il bagaglio a mano può essere fatto passare attraverso uno scanner dopo il controllo passaporti. Sei addetti alla sicurezza chiacchierano animatamente, senza prestare attenzione ai monitor. Questa volta mi hanno detto: "Non deve farsi controllare, vada pure, il suo cellulare può rimanere in tasca. Verrà controllato solo ai gate". Ma fino a quel momento, un passeggero può portare con sé ogni genere di cose.

Io lascio deliberatamente il cellulare nella tasca dei pantaloni, il computer nel trolley, l'orologio al polso e la cintura nei pantaloni.

Fa un rumore pazzesco. Ma nessuno se ne preoccupa.