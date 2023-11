GP de Sepang: Os relógios funcionam de forma diferente na Malásia

Quem voa para o GP da Malásia de motociclismo já é confrontado com o desporto motorizado no aeroporto. Enquanto espero pela minha bagagem, vejo um ecrã de televisão por cima do tapete rolante. Está a passar um anúncio com o piloto de Fórmula 1 da Mercedes, Lewis Hamilton. Trata-se de um anúncio da empresa petrolífera local Petronas.

No aeroporto, sou recebido por uma grande variedade de cadeias de fast food: do Dunkin' Donut ao Burger King, passando pelo Starbucks e pelo Ritazza. É preciso ter paciência no balcão de aluguer de automóveis da Sixt. Não há aparelhos modernos como impressoras ou scanners neste pequeno escritório. O computador não consegue encontrar os meus dados armazenados, pelo que são feitas cópias do meu passaporte e da carta de condução. Tenho de entregar tantos documentos e cartões de crédito que fico preocupado se os recolhi todos ou se ainda há alguns escondidos debaixo da montanha de papel que não pára de crescer.

Pelo menos a minha reserva já chegou. Todos os dados da minha carta de condução, passaporte e cartão de crédito foram recolhidos. Todos os anos de novo. Pela 40ª vez no total, acho eu. Porque as equipas de MotoGP costumavam vir a Kuala Lumpur até quatro vezes por ano: no inverno para os testes, no outono para o Grande Prémio.

É por isso que as decisões de título são sempre tomadas aqui - como na Moto2 no domingo com Pedro Acosta.

Pelo menos, já não é preciso preencher o formulário com as 27 perguntas incómodas (no sentido de: "Onde passou o último Natal?") quando se entra no país. Agora, é possível olhar para a câmara e fazer a leitura dos dois dedos indicadores. A diferença para Doha: aqui, os quatro dedos da mão direita são controlados à chegada.

Em 1991, a comitiva do GP fez a sua primeira paragem na Malásia, na altura na pista antediluviana de Shah Alam. Também estava localizada perto de Kuala Lumpur, a menos de 30 minutos de Sepang.

Desde então, muita coisa aconteceu. Depois de 1997, mudámo-nos do circuito do clube de Shah Alam, perto de Kuala Lumpur, com as suas fracas infra-estruturas, para Johor Bahru durante um ano e depois, em 1999, para o espaçoso Circuito Internacional de Sepang, que fica a dez minutos do novo KLIA (Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur).

Muita coisa aconteceu neste país em ascensão, onde o crescimento económico anual de 8% está na ordem do dia. O aluguer de automóveis melhorou. No passado, só existia a Proton da Malásia, um fabricante que chegou a ter quase 70% de quota de mercado e que reconstruía modelos Mitsubishi obsoletos.

Desta vez, comprei um carro compacto da Honda na SIXT, que parecia novo quando entrei. Um veículo imaculado. Que diferença em relação ao Proton Saga que comprei em 1991. Tinha cinco chaves: uma para as portas esquerda e direita, uma para o porta-luvas, uma para a bagageira e uma para a fechadura da ignição.

É preciso ter cuidado quando se sai do carro no parque de estacionamento P2 no paddock. Quase que pisei um buraco negro com um metro de profundidade e um diâmetro de cerca de 30 centímetros que se encontrava a 50 centímetros da porta do meu carro. Com os meus sapatos tamanho 43,5, teria caído até aos joelhos. Alguém tinha levado a tampa de esgoto como recordação.

Lembrem-se: os relógios funcionam de forma diferente na Malásia.

Mas o entusiasmo pelos desportos motorizados é enorme. Quando um piloto como Bagnaia ou Quartararo aparece à entrada do paddock, às 8h30 da manhã, no Grande Prémio, 20 caçadores de autógrafos, na sua maioria mulheres, estão à espera. Quando Stefan Bradl se aproxima, algumas gritam de longe em alemão: "Bom dia". Os pilotos dão autógrafos, posam para fotografias ou selfies. Até o diretor da equipa Mooney VR46, Uccio Salucci, é assediado como é habitual em Mugello ou Misano. Paolo Ciabatti, da Ducati, mal consegue dar um passo em frente no paddock sem ser adorado pelos fãs.

Abordagem perigosa

Ah, sim, quase me esquecia. A estrada de acesso da autoestrada à pista de corrida não tem rival em qualquer parte do mundo.

Quando a vi pela primeira vez, em 1999, pensei: esqueceram-se da saída da autoestrada para o autódromo e criaram uma solução temporária perigosa. Assim, para o Grande Prémio, são simplesmente desmontados alguns metros de guarda-corpos e, depois, atravessa-se a autoestrada à direita, em trânsito pela esquerda, antes de uma crista cega, com trânsito em sentido contrário (!) - e depois vira-se para a estrada de acesso ao paddock.

Mesmo no 23º GP de Sepang, há alguns dias, a situação não tinha mudado. Nos últimos anos, o fosso de cerca de 15 metros foi por vezes encerrado, devido a um acidente mortal. Depois, o tráfego era desviado três quilómetros até um semáforo, onde era permitido fazer inversão de marcha. Desta vez, e em 2022, o perigoso buraco foi novamente aberto ao trânsito!

Desde então, descobri uma entrada secreta através da entrada principal do paddock, que é menos perigosa.

Na Malásia, o trânsito faz-se pela esquerda. Por uma vez, aproxima-se desta saída misteriosa na via rápida, ou seja, na extrema direita. Depois, trava-se, entra-se na fila (na faixa de ultrapassagem da autoestrada!) e nunca se sabe se se vai ser atingido por trás a 120 km/h.

Pode ver o buraco de 15 metros de comprimento nas barreiras de proteção à direita - e observar o tráfego em sentido contrário na faixa de rodagem oposta. Passados dois minutos, abre-se uma brecha e acelera-se rapidamente à medida que o tráfego em sentido contrário passa a 120 ou 130 km/h sobre a crista cega. Depois, vira-se para a pista de corridas. Um cenário indescritível.

Não é de admirar que, por vezes, ocorram grandes acidentes. Porque não fazem uma saída à esquerda e instalam um túnel em direção ao paddock? Porque esses terrenos não pertencem ao autódromo e as autoridades responsáveis não querem investir nada, segundo me disseram.

Os sinais vermelhos não são realmente levados a sério na Malásia. Deve-se esperar sempre 10 a 20 segundos quando o semáforo fica verde, depois o tráfego cruzado acalma-se lentamente...

Outra curiosidade: quando se vai à bomba de gasolina, é preciso depositar o montante em dinheiro ou debitar o valor no cartão de crédito.

Mas como é que eu sei se usei 20 ou 50 ringgit para os quilómetros que percorri? Então, tenho 50 ringgit debitados. Mas só recebo 19,30 ringgit. O empregado da estação de serviço não consegue ver no computador o que eu abasteci no meu pilar 3. Tenho de sair de novo e escrever o valor num papel.

Não recebo os 30 ringgit de volta, mas posso deduzi-los. Felizmente, um litro de gasolina sem chumbo custa apenas 40 cêntimos de euro, pelo que estamos a falar de uma perda de cerca de 6 euros.

Malásia: ricos e pobres

Há quatro anos, a Malásia ainda tinha um presidente de 94 anos, o Dr. M.. O seu sobrinho Razlan Razali é o antigo diretor executivo do Circuito de Sepang e é agora o chefe de equipa da equipa RNF-Aprioia Yamaha MotoGP, com Miguel Oliveira e Raúl Fernández. A dupla não conseguiu marcar pontos no seu GP caseiro.

O país da Ásia Oriental é considerado uma potência económica em ascensão. Por um lado, há as pomposas Torres Petronas, com 480 metros de altura, mas se percorrermos as aldeias a 10 km do autódromo, vemos muita miséria, bairros de lata, uma pobreza incrível, camiões com 50 anos de idade com motores a gasóleo fumegantes, carros sem portas nem janelas - na Europa Central, teriam sido retirados da estrada há 30 anos.

Em vez disso, a companhia aérea "AirAsia", propriedade do antigo proprietário da equipa Caterham Moto2, Tony Fernandez, construiu o seu próprio Terminal 2, com a sua própria saída da autoestrada, hotel, centro comercial, centro de outlets, etc.

Há quatro anos, o novo Hotel Mövenpick também abriu perto da pista de corridas. A maioria das equipas não está muito satisfeita com o hotel: foi concebido para hóspedes muçulmanos e não vende bebidas alcoólicas. Os infelizes mecânicos têm de passar sem a sua cerveja depois do trabalho.

E há piscinas separadas para homens e mulheres.

Sinais estranhos

Alguns dos sinais de trânsito na autoestrada também são únicos: um guarda-chuva, gotas de chuva vindas de cima, ao lado um veículo motorizado de duas rodas. O que é que isso significa?

Significa que, em caso de chuva, os motociclistas podem abrigar-se do aguaceiro, que geralmente assume proporções tropicais, na faixa de emergência sob a ponte. Parece-me bem.

Mas quando chove durante um longo período de tempo, nem todos os infelizes têm espaço debaixo da ponte estreita. Por isso, os condutores estacionam os seus "underbones", um tipo de ciclomotor com motores a quatro tempos até 180 cc, na primeira faixa de rodagem. E, eventualmente, também na segunda faixa.

E se a chuva não pára, parte da terceira faixa também fica bloqueada. Então, a autoestrada transforma-se num parque de estacionamento para duas rodas. E uma zona pedonal. Com risco de vida?

O mais importante é mantermo-nos secos.

Os controlos de segurança no aeroporto, após o controlo de passaportes, também têm as suas próprias normas. A bagagem de mão pode ser passada por um scanner depois do controlo de passaportes. Seis agentes de segurança estão a conversar animadamente, sem prestar atenção aos monitores. Desta vez, disseram-me: "Não precisa de ser controlada, pode ir, o seu telemóvel pode ficar no bolso. Só será controlado nas portas de embarque. Mas até lá, um passageiro pode transportar todo o tipo de coisas.

Eu deixo deliberadamente o meu telemóvel no bolso das calças, o meu computador no carrinho, o meu relógio no pulso e o meu cinto nas calças.

Apita como um louco. Mas ninguém se importa.