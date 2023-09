Ayumu Sasaki: Separação da Intact e da Husqvarna

Na verdade, a Intact GP queria tornar-se campeã do mundo com Sandro Cortese no segundo ano (2014), o mais tardar. A situação atual da Moto2 parece sombria. Agora, o favorito do Campeonato do Mundo de Moto3, Sasaki, também está perdido.

Um revés dramático para a muito sofrida equipa alemã Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Ayumu Sasaki, depois do seu segundo lugar no domingo no GP da Índia do Campeonato do Mundo de Moto3 com 173 pontos, apenas a 1 ponto dos dois líderes do Campeonato do Mundo Dani Holgado e Jaume Masiá, ambos com 174 pontos, não vai correr pela equipa alemã de Moto2 na próxima época.

Isto porque o bicampeão de Moto2, apesar de todas as persuasões do proprietário da equipa Peter Öttl, está a enfrentar uma mudança para a equipa Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp, que viu o espanhol Manuel Gonzalez (que partiu de 16º na grelha) terminar em quinto lugar no domingo.

Aparentemente, o rápido piloto japonês pensou que tinha mais hipóteses de sucesso na equipa italiana, que é gerida pela equipa VR46 e paga pela Yamaha, do que na equipa alemã, que apenas ganhou dois GPs em onze anos (com Tom Lüthi e Jonas Folger), embora se diga que tem o maior orçamento no paddock de Moto2.

Além disso, a Yamaha está a dar a Sasaki a esperança de poder correr no Campeonato do Mundo de MotoGP numa nova equipa cliente da Yamaha até 2025, o mais tardar.

Nos últimos anos, pilotos como Tom Lüthi e Tony Arbolino, da equipa Liqui-Moly, queixaram-se repetidamente da qualidade dos seus chefes de equipa. Finalmente, Marcel Schrötter também não assinou um novo contrato para 2023.

A equipa alemã pensou então que o novo campeão europeu de Moto2 Lukas Tulovic poderia preencher esta lacuna, mas ele está tão sobrecarregado no Campeonato do Mundo de 2023 como esteve em 2019 na Kiefer Racing.

A triste classificação provisória da equipa alemã de Moto2 no Campeonato do Mundo após 13 das 20 corridas: 19º Darryn Binder com 22 pontos. 21º Lukas Tulovic com 12 pontos.

A equipa alemã Liqui-Moly Husqvarna, que está obviamente demasiado apertada com os salários dos pilotos, terá agora de aproveitar o que resta no mercado de transferências e possivelmente começar o Campeonato do Mundo de 2024 com o líder do Campeonato Europeu de Moto2, Senna Agius, de 18 anos, que não teve a velocidade necessária nas suas sete participações em 2023 até agora e permaneceu sem pontos. Agora, ele também substituirá Tulovic (clavícula quebrada) no Japão.

O piloto italiano de Superbike Ducati, Ruben Michael Rinaldi, foi recusado pela Intact no sábado. Depois da separação com a Ducati, ele espera conseguir um lugar na equipa Honda SBK, onde o lugar de Iker Lecuona ficará vago se o espanhol tiver de ser utilizado no MotoGP na LCR.

Além disso, a Husqvarna Factory Team ainda não encontrou um substituto razoável para Sasaki e um companheiro de equipa para Collin Veijer para o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2024.

Podemos imaginar que a Pierer Mobility AG, que gere equipas de grande sucesso para a GASGAS e a KTM nas classes mais pequenas com Jorge "Aspar" Martinez, Aki Ajo e Tech3 e que é mimada pelo sucesso, não vai assistir aos acontecimentos em Memmingen para sempre.

A propósito: Sandro Cortese sagrou-se campeão do mundo no ano anterior e depois da Intact.

Os pilotos do Campeonato do Mundo de Moto2 na Liqui Moly

2013: Sandro Cortese

2014: Sandro Cortese

2015: Sandro Cortese

2016: Sandro Cortese, Jonas Folger

2017: Sandro Cortese, Marcel Schrötter

2018: Marcel Schrötter, Xavi Vierge

2019: Marcel Schrötter, Tom Lüthi

2020: Marcel Schrötter, Tom Lüthi

2021: Marcel Schrötter, Tony Arbolino

2022: Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba

2023: Darryn Binder, Lukas Tulovic

2024: Darryn Binder, Senna Agius