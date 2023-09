Programa de MotoGP ao meio-dia: GP da Índia 2023 na TV

Com o "IndianOil Grand Prix of India", o Buddh International Circuit faz a sua estreia no MotoGP este fim de semana. O que se pode ver da estreia quando, onde e como na televisão gratuita e em streaming.

Pela primeira vez, o Campeonato do Mundo de MotoGP vai estar presente na Índia este fim de semana, mais precisamente no Circuito Internacional de Buddh, no estado de Greater Noida, perto de Deli.

A ServusTV mantém-se fiel à sua programação habitual na Alemanha, Áustria e Suíça para o início de uma digressão de sete etapas pela Ásia.

No entanto, os horários de transmissão são invulgares devido a uma diferença horária de três horas e meia e a um horário ajustado: no sábado, todas as sessões de qualificação, bem como o sprint da classe de MotoGP, serão transmitidos em direto na FreeTV a partir das 7h40, seguindo-se as três corridas de GP no domingo - ladeadas por reportagens preliminares, análises e entrevistas a partir das 8h20.

Uma alternativa televisiva à emissora privada austríaca só está disponível na Suíça: a SRF zwei transmitirá o sprint em direto no sábado e a corrida principal de MotoGP em direto no domingo.

A oferta completa de streaming

Na plataforma de vídeo e de streaming ServusTV On não existe apenas o programa ServusTV em alemão. Para os utilizadores na Áustria, toda a ação a partir de sexta-feira (todas as sessões de treinos, sessões de qualificação e corridas) pode ser vista em direto com comentários originais em inglês.

Imediatamente após cada transmissão, todas as sessões de qualificação e as corridas estarão também disponíveis para serem vistas em vídeo (também apenas na Áustria, por razões legais).

Se os direitos televisivos permitirem a transmissão na Alemanha e na Áustria, o streaming da ServusTV com comentários em alemão também estará disponível, como habitualmente, para os utilizadores com um endereço IP na Alemanha, ou seja, para as sessões de qualificação e as corridas de todas as classes.

Como alternativa paga, a transmissão em direto da Dorna está disponível em motogp.com. A subscrição para toda a época custa normalmente 139,99 euros. O tempo em direto também está incluído por 148,99 euros. No entanto, como a metade da temporada já passou, o promotor do Campeonato do Mundo está a conceder um desconto de 50 por cento no pacote do passe de vídeo.

Em contrapartida, todas as sessões com comentários em inglês estão disponíveis em direto e a pedido no sítio Web oficial. Para além disso, existem inúmeros vídeos com entrevistas e imagens dos bastidores do Campeonato do Mundo de MotoGP. O arquivo também contém todas as corridas de GP desde 1992.

Programa de TV India GP 2023: