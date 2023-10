Stefan Bradl: "Tengo un billete de avión para Indonesia".

Stefan Bradl ha puntuado en sus tres salidas como sustituto de Alex Rins en el LCR-Castrol Honda este año en Assen, el Circuito de Buddh y Motegi, y ya acumula ocho puntos en el Campeonato del Mundo como piloto sustituto. Aún así, admitió que le hubiera gustado superar a su viejo compañero Cal Crutchlow en la 13ª plaza del GP de Japón. "Pero había mucha agua en la pista al final", describió el piloto probador de Honda, que ahora hace el trabajo por sexta temporada y también ha firmado con HRC para 2024. "Si la carrera se hubiera reiniciado tras el abandono, a pesar de la fuerte lluvia, habría sido un suicidio", sostuvo el veterano piloto de 33 años. "Lo habría considerado demasiado peligroso y demasiado irresponsable. Los directores de carrera han tomado hoy la decisión correcta. No hay nada más que decir al respecto".

¿Fue acertado iniciar la carrera de MotoGP puntualmente a las 15.00 hora local? Bradl: "Creo que era lo correcto. Era complicado, pero la situación era manejable al principio. Salimos en condiciones resbaladizas... Y entonces siempre piensas: 'Tengo el neumático delantero duro, tengo que frenar fuerte porque tengo que meter temperatura en el neumático delantero'. Pero las condiciones de pista mojada no lo permitían. Es un problema que encontramos en todos los circuitos en esas condiciones. Porque el neumático slick sólo funciona si le pones una buena carga. Pero con todos los dispositivos, sólo funciona cuando llevas la moto al límite en condiciones normales. Si eres delicado y sensible con la moto, ya no funciona".

"Es crítico, pero estamos llegando a un límite en nuestro deporte en el que las exigencias al piloto se vuelven realmente onerosas. Tenemos que activar y desactivar los diferentes dispositivos, tenemos que prestar atención a la presión de los neumáticos, tenemos que prestar atención a los puntos de frenado adecuados cuando reducimos la velocidad de 300 a 70 km/h, y tenemos que evitar los charcos profundos. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Luego hay que decidir y pensar de antemano en la pista cuándo debo entrar en boxes para cambiar la moto. El equipo me ha dado un papel en el que me dice qué neumáticos tengo para la lluvia. Se habla de todo de antemano, pero en una situación tan agitada como la del domingo, te olvidas de todo en un segundo porque estás muy distraído y estresado. El piloto tiene muchas tareas que hacer, nosotros tenemos mucho estrés".

"Nuestro deporte es entretenido, por otro lado también es muy desafiante", añadió Stefan Bradl. "Para un ser humano es difícil tener siempre todo en mente.

"Los pilotos ya no tenemos margen para el más mínimo desliz. Si todavía cometes un pequeño error y se castiga inmediatamente... Hemos llegado al límite humano en este deporte. Es hora de hacer que MotoGP sea un poco menos peligroso", declaró el bávaro a SPEEDWEEK.com en primavera, tras las numerosas caídas y lesiones.

Stefan Bradl también espera sustituir a Alex Rins en el LCR-Honda en Mandalika/Indonesia dentro de quince días. "Ya tengo billete de avión. Creo que nos volveremos a ver allí", declaró tras terminar 14º en la ronda de periodistas en Japón.