Stefan Bradl : "J'ai un billet d'avion pour l'Indonésie".

Stefan Bradl a marqué des points à chacune de ses trois sorties en tant que remplaçant d'Alex Rins chez LCR-Castrol-Honda cette année, à Assen, sur le circuit de Buddh et à Motegi, et il a désormais accumulé huit points au championnat du monde en tant que pilote de réserve. Il a néanmoins admis qu'il aurait volontiers délogé son vieux copain Cal Crutchlow de la 13e place au GP du Japon. "Mais il y avait tellement d'eau sur la piste à la fin", a expliqué le pilote d'essai Honda, qui exerce cette activité pour la sixième saison et a également signé avec HRC pour 2024. "Si la course avait été relancée après l'interruption, malgré la forte pluie, cela aurait été un suicide", a déclaré le pilote expérimenté de 33 ans. "J'aurais trouvé cela bien trop dangereux et bien trop irresponsable. La direction de course a pris la bonne décision aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à dire".

A-t-on bien fait de donner le départ de la course MotoGP à 15h00 heure locale ? Bradl : "Je pense que c'était la bonne décision. C'était délicat, mais la situation était gérable au début. Nous sommes partis en conditions slick... Et puis on se dit toujours : 'J'ai le pneu avant dur, je dois freiner violemment parce que je dois faire monter la température dans le pneu avant'. Mais les conditions de piste humides ne le permettaient pas. C'est un problème que nous rencontrons sur toutes les pistes dans de telles conditions. Car le pneu slick ne fonctionne que si tu le charges correctement. Mais avec tous ces dispositifs, tout ne fonctionne que si tu pousses la moto à la limite dans des conditions normales. Si tu es sensible et sensible à la moto, cela ne fonctionne plus".

"C'est critique, mais nous arrivons dans notre sport à une limite où tes exigences envers le pilote deviennent vraiment pénibles. Nous devons activer et désactiver les différents dispositifs, nous devons faire attention à la pression des pneus, nous devons faire attention aux bons points de freinage lorsque nous passons de 300 à 70 km/h - et en plus éviter les flaques d'eau profondes. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Ensuite, il faut prendre des décisions et réfléchir avant, à l'extérieur de la piste, au moment où je dois rentrer au stand pour changer de moto. L'équipe m'a donné un papier sur lequel ils m'ont indiqué quels pneus j'avais pour la pluie. On parle de tout avant, mais dans cette agitation comme aujourd'hui dimanche, tu oublies tout en une seconde, tellement tu es distrait et chargé. Le pilote a beaucoup de tâches à accomplir, nous avons beaucoup de stress".

"Notre sport est divertissant, mais d'un autre côté, il est aussi très stimulant", a complété Stefan Bradl. "Pour un être humain, il est difficile de toujours tout garder en tête.

"En tant que pilotes, nous n'avons plus de marge de manœuvre pour la moindre erreur. Si tu commets quand même une petite erreur et qu'elle est immédiatement sanctionnée... Nous avons atteint la limite humaine dans ce sport. Il est temps que le MotoGP soit légèrement moins dur", avait déjà déclaré le Bavarois à SPEEDWEEK.com au printemps dernier après les nombreuses chutes et blessures.

Stefan Bradl s'attend également à remplacer Alex Rins dans deux semaines à Mandalika en Indonésie chez LCR-Honda. "J'ai déjà un billet d'avion. Je pense que nous nous reverrons là-bas", a-t-il déclaré après sa 14ème place lors du tour de table des journalistes au Japon.