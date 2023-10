Stefan Bradl: "Ho un biglietto aereo per l'Indonesia".

Stefan Bradl ha ottenuto punti in tutte e tre le uscite di quest'anno come sostituto di Alex Rins alla LCR-Castrol Honda, ad Assen, sul Circuito di Buddh e a Motegi, e ora ha accumulato otto punti nel Campionato del Mondo come pilota sostituto. Tuttavia, ha ammesso che gli sarebbe piaciuto superare il suo vecchio compagno Cal Crutchlow per il 13° posto nel GP del Giappone. "Ma alla fine c'era tanta acqua in pista", ha detto il collaudatore della Honda, che ora fa questo lavoro per la sesta stagione e ha firmato con la HRC anche per il 2024. "Se la gara fosse ripartita dopo l'abbandono, nonostante la pioggia battente, sarebbe stato un suicidio", ha sostenuto il veterano 33enne. "Lo avrei considerato troppo pericoloso e troppo irresponsabile. I direttori di gara hanno preso la decisione giusta oggi. Non c'è altro da dire".

È stato giusto far partire la gara di MotoGP in orario alle 15.00 locali? Bradl: "Penso che sia stata la cosa giusta da fare. È stato difficile, ma all'inizio la situazione era gestibile. Siamo partiti in condizioni slick... E poi si pensa sempre: 'Ho la gomma anteriore dura, devo frenare forte perché devo far entrare la temperatura nella gomma anteriore'. Ma le condizioni della pista bagnata non lo consentivano. È un problema che riscontriamo su ogni pista in quelle condizioni. Perché il pneumatico slick funziona solo se lo si sottopone a un buon carico. Ma con tutti i dispositivi, funziona solo quando si spinge la moto al limite in condizioni normali. Se sei sensibile e delicato con la moto, non funziona più".

"È un aspetto critico, ma stiamo raggiungendo un limite nel nostro sport in cui le richieste al pilota diventano davvero onerose. Dobbiamo attivare e disattivare i diversi dispositivi, dobbiamo prestare attenzione alla pressione degli pneumatici, dobbiamo prestare attenzione ai giusti punti di frenata quando rallentiamo da 300 a 70 km/h - e dobbiamo evitare le pozzanghere profonde. Ci sono così tante cose da considerare. E poi bisogna decidere e pensare in anticipo, in pista, a quando rientrare ai box per il cambio della moto. L'equipaggio mi ha dato un foglio che mi dice quali pneumatici ho a disposizione per la pioggia. Si parla di tutto in anticipo, ma in una situazione frenetica come quella di oggi, domenica, si dimentica tutto in un secondo perché si è così distratti e stressati. Il pilota ha un sacco di compiti da svolgere, noi abbiamo un sacco di stress".

"Il nostro sport è divertente, ma d'altra parte è anche molto impegnativo", ha aggiunto Stefan Bradl. "Per un essere umano è difficile tenere sempre tutto a mente.

"Noi corridori non abbiamo più margine per il minimo errore. Se si commette ancora un piccolo errore, si viene puniti immediatamente... Abbiamo raggiunto il limite umano in questo sport. È ora di rendere la MotoGP un po' meno pericolosa", ha dichiarato il bavarese a SPEEDWEEK.com in primavera, dopo i numerosi incidenti e infortuni.

Stefan Bradl si aspetta anche di sostituire Alex Rins alla LCR-Honda a Mandalika/Indonesia tra quindici giorni. "Ho già un biglietto aereo. Penso che ci rivedremo lì", ha dichiarato dopo il 14° posto nella gara dei giornalisti in Giappone.