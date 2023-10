Stefan Bradl: "Comprei um bilhete de avião para a Indonésia".

Stefan Bradl marcou pontos em todas as três saídas como substituto de Alex Rins na LCR-Castrol Honda este ano em Assen, no Circuito de Buddh e em Motegi, e tem agora oito pontos no Campeonato do Mundo como piloto substituto. Ainda assim, ele admitiu que gostaria de ter superado o seu velho companheiro Cal Crutchlow pelo 13º lugar no GP do Japão. "Mas havia muita água na pista no final", descreveu o piloto de testes da Honda, que está a fazer o trabalho pela sexta temporada e também assinou com a HRC para 2024. "Se a corrida tivesse sido reiniciada após o abandono, apesar da chuva forte, teria sido um suicídio", afirmou o veterano de 33 anos. "Eu teria considerado isso demasiado perigoso e demasiado irresponsável. Os directores da corrida tomaram a decisão certa hoje. Não há mais nada a dizer sobre isso."

Foi correto começar a corrida de MotoGP às 15h00, hora local? Bradl: "Acho que foi a coisa certa a fazer. Foi complicado, mas a situação era controlável no início. Partimos em condições escorregadias... E depois pensamos sempre: 'Tenho o pneu duro da frente, tenho de travar a fundo porque tenho de meter temperatura no pneu da frente'. Mas as condições de pista molhada não o permitiram. É um problema que encontramos em todas as pistas nestas condições. Porque o pneu slick só funciona se colocarmos uma boa carga sobre ele. Mas com todos os dispositivos, só funciona quando se leva a mota ao limite em condições normais. Se formos sensíveis e delicados com a mota, já não funciona."

"É fundamental, mas estamos a chegar a um limite no nosso desporto em que as exigências para o piloto se tornam realmente onerosas. Temos de ativar e desativar os diferentes dispositivos, temos de prestar atenção à pressão dos pneus, temos de prestar atenção aos pontos de travagem certos quando abrandamos de 300 para 70 km/h - e temos de evitar as poças profundas. Há tantas coisas a ter em conta. Depois, é preciso decidir e pensar de antemão na pista quando devo ir às boxes para trocar de mota. A equipa deu-me um pedaço de papel a dizer quais os pneus que tenho para a chuva. Fala-se de tudo de antemão, mas numa situação tão agitada como a de hoje, domingo, esquece-se tudo num segundo porque se está muito distraído e stressado. O piloto tem muitas tarefas para fazer, nós temos muito stress".

"O nosso desporto é divertido, mas por outro lado é também muito desafiante", acrescentou Stefan Bradl. "Para um ser humano é difícil ter sempre tudo em mente.

"Nós, os pilotos, já não temos margem de manobra para o mais pequeno deslize. Se cometermos um pequeno erro e formos imediatamente punidos... Atingimos o limite humano neste desporto. Está na altura de tornar o MotoGP um pouco menos perigoso", disse o bávaro ao SPEEDWEEK.com na primavera, após os muitos acidentes e lesões.

Stefan Bradl também espera substituir Alex Rins na LCR-Honda em Mandalika/Indonésia dentro de duas semanas. "Já tenho um bilhete de avião. Acho que nos vamos voltar a ver lá", afirmou depois de ter terminado em 14º na ronda dos jornalistas no Japão.