Taka Nakagami (Honda/11º): La decisión llegó demasiado tarde

Takaaki "Taka" Nakagami ha conseguido el 11º puesto en la prueba de casa de MotoGP en Motegi. El japonés ha sido el segundo mejor piloto de Honda el domingo, justo por delante de Joan Mir. Pero su ventaja sobre el probador de Honda y sustituto en el LCR Stefan Bradl (14º), que no se incorporó al equipo hasta el sábado, tampoco fue grande, de 2,7 segundos.

El experimentado japonés seguirá con Honda en MotoGP en 2024. Será su séptima temporada con HRC. Comentando la carrera, el veterano piloto de Chiba, de 31 años, dijo: "Ha sido dura y muy complicada. Incluso antes de la salida hubo algunas caídas. Tenía claro que iba a ser una carrera 'flag to flag'. Pero no esperaba que casi todo el mundo fuera a cambiar de moto después de la primera vuelta".

"Después me limité a seguir a los chicos hasta boxes para no correr ningún riesgo, fue la decisión correcta", informó Taka. "Era súper arriesgado con los neumáticos de lluvia entonces en la primera vuelta cuando no estaba del todo mojado. Así que al principio intenté cuidar el neumático trasero y evitar que hiciera un trompo. Era súper complicado".

"Después de cinco o seis vueltas, ha llovido más y eso ha facilitado la conducción de los neumáticos. Pero el problema era que no podía ver nada cuando estaba justo detrás de otro piloto. Luego, en las dos últimas vueltas antes de la bandera roja, he tenido aquaplaning extremo en todas las rectas. Esperaba la bandera roja. Después me pregunté cómo se podía siquiera pensar en una reanudación en esas condiciones. La dirección de carrera tomó la decisión correcta, pero desde mi punto de vista era demasiado tarde".

Taka sabe que "el 11º puesto no es el mejor resultado, pero lo he hecho lo mejor que he podido. También quiero dar las gracias a los aficionados que han venido en estas condiciones. Aún nos quedan muchas carreras y tenemos que pensar en cómo prepararnos bien para la temporada 2024. Y ahora tenemos que terminar bien la temporada 2023".

Por cierto, sólo 40.908 espectadores acudieron el domingo al circuito de casa de Honda, en Motegi.

"No tuve las mejores sensaciones, pero estuvo bien. Faltaba un poco de agarre lateral en seco. El trompo estaba bien. Cuanta más agua había en la pista, mejor me sentía. Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo", añadió el piloto del Idemitsu LCR Honda.

Sobre las sensaciones de la moto en seco, Taka señaló: "He utilizado la misma caja de cambios que en seco. Intenté cambiar pronto al principio y no utilizar muchas revoluciones a la salida de las curvas cerradas para salvar el neumático Michelin, incluso en quinta y sexta marcha. Luego, al final, el agarre era bueno con el neumático de lluvia sobre la pista mojada y he podido cambiar con normalidad."

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1 Oct):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, sin clasificar tras una caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.