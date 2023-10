Taka Nakagami (Honda/11e) : La décision est arrivée trop tard

Le héros local du MotoGP japonais Taka Nakagami s'est assuré la 11e place dans le chaos de Motegi. Il a ensuite parlé de ses sensations sous la forte pluie et de la décision tardive de la direction de course d'interrompre la course.

Takaaki "Taka" Nakagami s'est assuré la 11ème place lors de l'événement MotoGP organisé à domicile sur le circuit de Motegi. Le Japonais a été le deuxième meilleur pilote Honda dimanche, juste devant Joan Mir. Mais son avance sur le testeur Honda et remplaçant LCR Stefan Bradl (14e), qui n'a débuté que samedi, n'était pas non plus très importante (2,7 secondes).

L'expérimenté Japonais restera chez Honda en MotoGP en 2024. Il s'agira de sa septième saison chez HRC. A propos de la course, le vétéran de 31 ans originaire de Chiba a déclaré : "C'était dur et très truqué. Avant même le départ, il y avait les quelques gouttes. Il était clair pour moi que ce serait une course 'flag to flag'. Mais je ne m'attendais pas à ce que presque tout le monde aille changer de moto après le premier tour".

"J'ai alors simplement suivi les gars jusqu'aux stands pour ne pas prendre de risques, c'était la bonne décision", a rapporté Taka. "Il y avait beaucoup de risques avec les pneus pluie dans le premier tour, alors que ce n'était pas encore complètement mouillé. Au début, j'ai donc essayé de ménager le pneu arrière et d'éviter qu'il ne patine. C'était super délicat".

"Après cinq ou six tours, il a commencé à pleuvoir davantage, ce qui a rendu les pneus plus faciles à conduire. Mais le problème, c'est que je ne voyais rien quand j'étais juste derrière un autre pilote. Ensuite, dans les deux derniers tours avant le drapeau rouge, j'ai eu de l'aquaplaning extrême dans chaque ligne droite. Je m'attendais au drapeau rouge. Je me suis demandé par la suite comment on pouvait envisager un nouveau départ dans ces conditions. La direction de la course a pris la bonne décision, mais c'était trop tard de mon point de vue".

Taka sait : "La 11e place n'est pas le meilleur résultat, mais j'ai fait de mon mieux. Je tiens aussi à remercier les fans qui sont venus dans ces conditions. Il nous reste encore beaucoup de courses et nous devons réfléchir à la manière de bien nous préparer pour la saison 2024. Et nous devons maintenant bien conclure la saison 2023".

D'ailleurs, dimanche, seuls 40 908 spectateurs ont fait le déplacement sur le circuit de Motegi, la patrie de Honda.

"Je n'ai pas eu le meilleur feeling, mais c'était correct. Il manquait un peu d'adhérence latérale sur une piste sèche. Le filage était correct. Plus il y avait d'eau sur la piste, mieux je me sentais. Je pense que l'équipe a vraiment fait du bon travail", a ajouté le pilote Idemitsu LCR-Honda.

Concernant le ressenti de la moto sur piste sèche, Taka a déclaré : "J'ai utilisé la même boîte de vitesses que sur piste sèche. Au début, j'ai essayé de passer les vitesses tôt et de ne pas utiliser beaucoup de tours à la sortie des virages serrés pour ménager les pneus Michelin, même en cinquième et sixième vitesse. Puis à la fin, l'adhérence était bonne avec le pneu pluie sur la piste mouillée et j'ai pu passer les vitesses normalement".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.