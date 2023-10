Taka Nakagami (Honda/11°): Decisione arrivata troppo tardi

Takaaki "Taka" Nakagami ha ottenuto l'11° posto nell'evento di casa della MotoGP a Motegi. Il giapponese è stato il secondo miglior pilota Honda della domenica, appena davanti a Joan Mir. Ma il suo vantaggio sul collaudatore Honda e sostituto LCR Stefan Bradl (14°), che si è unito al team solo sabato, non è stato grande, con 2,7 secondi.

L'esperto giapponese resterà con Honda in MotoGP nel 2024. Sarà la sua settima stagione con HRC. Commentando la gara, il 31enne veterano di Chiba ha detto: "È stata dura e molto complicata. Già prima della partenza c'erano alcune cadute. Mi era chiaro che sarebbe stata una gara 'flag to flag'. Ma non mi aspettavo che quasi tutti cambiassero moto dopo il primo giro".

"Ho seguito i ragazzi ai box per non correre rischi, è stata la decisione giusta", ha raccontato Taka. "Con le gomme da pioggia, poi, il rischio era altissimo nel primo giro, quando la pista non era ancora del tutto bagnata. Quindi all'inizio ho cercato di occuparmi del pneumatico posteriore e di evitare che andasse in testacoda. È stato molto difficile".

"Dopo cinque o sei giri, è arrivata una pioggia più intensa che ha reso le gomme più facili da guidare. Ma il problema era che non riuscivo a vedere nulla quando ero dietro a un altro pilota. Poi, negli ultimi due giri prima della bandiera rossa, ho avuto un aquaplaning estremo su ogni rettilineo. Mi aspettavo la bandiera rossa. Dopo mi sono chiesto come si potesse pensare di ripartire in queste condizioni. La direzione di gara ha preso la decisione giusta, ma dal mio punto di vista era troppo tardi".

Taka sa che "l'11° posto non è il miglior risultato, ma ho fatto del mio meglio. Voglio anche ringraziare i tifosi che sono venuti in queste condizioni. Abbiamo ancora molte gare e dobbiamo pensare a come prepararci al meglio per la stagione 2024. E dobbiamo finire bene la stagione 2023".

Per inciso, domenica sul circuito di casa della Honda a Motegi si sono presentati solo 40.908 spettatori.

"Non ho avuto le migliori sensazioni, ma è andata bene. Mancava un po' di grip laterale in condizioni di asciutto. La rotazione era buona. Più acqua c'era in pista, meglio mi sentivo. Penso che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro", ha aggiunto il pilota dell'Idemitsu LCR Honda.

Sulle sensazioni della moto sull'asciutto, Taka ha osservato: "Ho usato lo stesso cambio dell'asciutto. Ho cercato di cambiare presto all'inizio e di non usare molti giri all'uscita delle curve strette per risparmiare il pneumatico Michelin, anche in quinta e sesta marcia. Poi, alla fine, l'aderenza era buona con il pneumatico rain sulla pista bagnata e ho potuto cambiare normalmente".

Risultati della MotoGP Gara del GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.