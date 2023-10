Taka Nakagami (Honda/11º): A decisão chegou demasiado tarde

O nipónico Taka Nakagami garantiu a P11 no caos de Motegi e falou depois sobre o que sentiu com a chuva forte e a decisão tardia da Direção de Corrida de abandonar.

Takaaki "Taka" Nakagami garantiu o 11º lugar no evento caseiro de MotoGP em Motegi. O japonês foi o segundo melhor piloto da Honda no domingo, logo à frente de Joan Mir. Mas a sua vantagem sobre o testador da Honda e substituto da LCR Stefan Bradl (14º), que só se juntou à equipa no sábado, também não foi grande, com 2,7 segundos.

O experiente japonês vai continuar com a Honda no MotoGP em 2024. Será a sua sétima época com a HRC. Comentando a corrida, o veterano de 31 anos de Chiba disse: "Foi difícil e muito complicado. Mesmo antes do arranque houve algumas quedas. Era claro para mim que ia ser uma corrida de bandeira a bandeira. Mas não estava à espera que quase todos trocassem de mota depois da primeira volta."

"Depois segui os rapazes para as boxes para não correr riscos, foi a decisão certa", disse Taka. "Era muito arriscado com os pneus de chuva na primeira volta, quando ainda não estava molhado. Por isso, no início tentei tomar conta do pneu traseiro e evitar que rodasse. Foi muito complicado".

"Depois de cinco ou seis voltas, começou a chover mais e isso tornou os pneus mais fáceis de conduzir. Mas o problema é que não conseguia ver nada quando estava mesmo atrás de outro piloto. Depois, nas duas últimas voltas antes da bandeira vermelha, tive uma aquaplanagem extrema em todas as rectas. Estava à espera da bandeira vermelha. Depois, perguntei-me como é que se podia sequer pensar num recomeço nestas condições. A direção da corrida tomou a decisão certa, mas, do meu ponto de vista, era demasiado tarde."

Taka sabe: "O 11º lugar não é o melhor resultado, mas dei o meu melhor. Também quero agradecer aos fãs que vieram nestas condições. Ainda temos muitas corridas e temos de pensar em como nos prepararmos bem para a época de 2024. E temos de terminar bem a época de 2023".

A propósito, apenas 40.908 espectadores compareceram na pista da Honda em Motegi no domingo.

"Não tive a melhor sensação, mas foi bom. Faltou um pouco de aderência lateral em piso seco. A viragem foi boa. Quanto mais água havia na pista, melhor me sentia. Penso que a equipa fez um bom trabalho", acrescentou o piloto da Idemitsu LCR Honda.

Sobre as sensações da moto em pista seca, Taka referiu: "Utilizei a mesma caixa de velocidades que em pista seca. Tentei mudar de velocidade cedo no início e não usar muitas rotações à saída das curvas apertadas para poupar o pneu Michelin, mesmo em quinta e sexta velocidades. Depois, no final, a aderência era boa com o pneu de chuva na pista molhada e pude mudar normalmente."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.