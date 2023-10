KTM avec du carbone au lieu de l'acier : où est la religion ?

Depuis l'introduction de cette catégorie de 250 cm3 à quatre temps et monocylindre il y a onze ans, l'entreprise autrichienne Pierer Mobility AG a déjà remporté cinq titres de champion du monde dans le championnat du monde Moto3 avec Sandro Cortese (KTM/2012), Maverick Viñales (KTM/2013), Brad Binder (KTM/2016), Albert Arenas (KTM/2020), Pedro Acosta (KTM/2021) et Izan Guevarra (GASGAS/2022) contre Honda.

De plus, le 8 mars 2020 au Qatar, les Autrichiens ont déjà fêté avec Arenas leur 100e victoire en GP dans le sport sur route. Seuls 22 de ces succès en GP ont été obtenus à l'époque des deux temps (125 et 250 cm3) avec un châssis en aluminium. À partir de 2017, KTM a également fait sensation dans la catégorie Moto2 avec son cadre en acier à treillis tubulaire : en 2017, Miguel Oliveira a été vice-champion du monde, en 2019, Brad Binder n'a perdu le championnat du monde que pour trois points face à Alex Márquez.

Il n'y a donc pas eu de longues discussions chez KTM lorsque l'usine de Mattighofen et Munderfing a décidé d'entrer dans le championnat du monde MotoGP en 2017. Non seulement les machines d'usine RC16 ont été équipées de la suspension WP maison (toutes les autres usines utilisent Öhlins), mais le choix du matériau du cadre n'a pas non plus fait l'objet de longs débats.

En effet, le président du conseil d'administration de KTM, Stefan Pierer, qualifie le concept de cadre en acier de "religion", il fait partie intégrante de l'ADN de KTM, car toutes les motos de série de Mattighofen sont vendues avec un cadre en acier. "En ce qui concerne la technologie des cadres en acier, nous sommes le leader du marché mondial", a déclaré Pierer sans équivoque en août 2018 lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

La marque KTM, issue du sport tout-terrain, a été ridiculisée au début par tous les concurrents, experts et pilotes de haut niveau en raison de ce concept. Mot d'ordre : ce concept peut suffire en motocross et en Moto3, il n'atteindra pas son but dans le championnat du monde MotoGP, pensaient les sceptiques et les malins.

Lorsque le pilote officiel Red Bull-KTM Pol Espargaró s'est hissé à la troisième place au GP de Valence en 2018 et que Marc Márquez s'est même enfui sans aucun respect, les voix se sont tues.

Entre-temps, KTM a pris la deuxième place du championnat du monde des constructeurs derrière Ducati, et ce n'est pas la première fois. De plus, Binder 2 et Oliveira ont déjà remporté huit victoires en MotoGP sur la KTM-RC16 avec le cadre en acier à treillis KTM.

Actuellement, Brad Binder et Miller occupent des places respectables au championnat du monde, respectivement 4e et 9e.

Misano : KTM a pris ses adversaires de vitesse

Mais lors du GP de Misano (du 8 au 10 septembre), KTM a pris la concurrence MotoGP par surprise avec un nouveau châssis en carbone, piloté par le pilote d'essai Dani Pedrosa grâce à une wildcard au sprint et le dimanche à une famélique quatrième place. Les spécialistes ont été étonnés, non seulement par l'art du pilotage de Pedrosa, âgé entre-temps de 38 ans, mais aussi par le matériau du cadre jusqu'alors décrié chez KTM.

Binder et Miller ont comparé vendredi (29.9.) au Japon leurs anciens châssis en acier avec une moto en carbone chacun, et samedi, ils n'avaient plus que deux versions en carbone chacun dans le box.

Bilan : meilleur temps pour Binder vendredi, les deux pilotes directement en Q2, puis troisième place pour Miller et cinquième place pour Binder. Au sprint, le duo Red Bull-KTM a brillé en prenant la 2e place (Binder) et la 4e place (Miller). Le dimanche, Miller a sauvé l'honneur de KTM en terminant 6e, Binder a chuté.

Et personne n'a encore posé la question : qu'est devenue la religion d'acier de KTM jusqu'à présent ? Pourquoi tous les principes ont-ils été jetés par-dessus bord ?

Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration de Pierer Mobility AG, a déclaré lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com : "L'explication est très simple ! Aucun autre fabricant de motos ne dispose d'autant de compétences en matière de carbone que le groupe Pierer - voir X-Bow, Freeride et FELT Bicycles. Le carbone est l'évolution logique du cadre en acier, ce qui ne signifie pas que nous abandonnons le cadre en treillis tubulaire sur les motos de série. Mais dans le sport automobile, le châssis en carbone est l'avenir - et nous n'en sommes qu'au début du développement.

Nous sommes ouverts à toutes les idées qui vont dans ce sens. Il n'y a pas si longtemps, on pensait même à haute voix à un châssis en aluminium chez nous. Stefan Pierer et moi-même, en accord avec Pit Beirer, avons immédiatement mis un terme à ces projets et avons donné le feu vert au développement du châssis en carbone il y a un an ! Cela semble avoir été la bonne décision...".

KTM : Compétence carbone également pour la voiture de sport X-Box

Alors que KTM fait produire les bras oscillants en carbone de la RC16 par KTM Technology à Salzbourg, la fabrication du cadre en carbone a été "sous-traitée" à Bräutigam en Allemagne, comme le confirme Hubert Trunkenpolz.

La voiture de sport KTM X-BOW GT-XR, équipée du légendaire moteur turbo-compressé 2,5 litres cinq cylindres d'Audi AG développant une puissance de 500 ch, est toutefois construite chez Brebec en Slovaquie et équipée d'une monocoque en carbone de l'entreprise qui a succédé à CarboTech.

Chez KTM, on souligne entre-temps qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre des citations du chef d'entreprise Stefan Pierer datant de cinq ans.

"Car la technique évolue", fait remarquer Hubert Trunkenpolz, dont la première lettre T du nom de famille fait référence au T de KTM (qui signifiait à l'origine : Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen).

Et Konrad Adenauer avait déjà inventé ce dicton : "Que m'importe mon bavardage d'hier" ?