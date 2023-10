KTM con carbonio anziché acciaio: dov'è la religione?

Lode a ciò che rende veloci: il più alto comandamento nelle corse. Ecco perché nessuno in KTM si sofferma sulla questione del perché il telaio in acciaio sia stato sostituito da un telaio in carbonio in MotoGP. È semplicemente migliore!

L'austriaca Pierer Mobility AG ha già vinto cinque titoli mondiali nel Campionato del Mondo Moto3 dall'introduzione di questa classe monocilindrica a quattro tempi da 250cc undici anni fa con Sandro Cortese (KTM/2012), Maverick Viñales (KTM/2013), Brad Binder (KTM/2016), Albert Arenas (KTM/2020), Pedro Acosta (KTM/2021) e Izan Guevarra (GASGAS/2022) contro Honda.

Inoltre, gli alto-austriaci hanno già festeggiato la loro 100a vittoria in un GP su strada con Arenas in Qatar l'8 marzo 2020. Solo 22 di questi successi nei GP sono arrivati nell'era delle due tempi (125 e 250 cc) con un telaio in alluminio. KTM ha fatto scalpore anche nella classe Moto2 con il telaio a traliccio in acciaio a partire dal 2017: nel 2017 Miguel Oliveira si è classificato secondo nel campionato mondiale, nel 2019 Brad Binder ha perso il mondiale contro Alex Márquez per soli tre punti.

Non ci sono state quindi lunghe discussioni in KTM quando la fabbrica di Mattighofen e Munderfing ha deciso di partecipare al Campionato del Mondo MotoGP per il 2017. Le RC16 non solo sono state equipaggiate con le sospensioni interne WP (tutte le altre fabbriche utilizzano Öhlins), ma anche la scelta del materiale del telaio non è stata discussa a lungo.

Dopo tutto, il CEO di KTM Stefan Pierer descrive il concetto di telaio in acciaio come una "religione", fa parte del DNA di KTM, perché tutte le moto di produzione di Mattighofen sono vendute con telai in acciaio. "Siamo leader del mercato mondiale nella tecnologia dei telai in acciaio", ha dichiarato inequivocabilmente Pierer in un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com nell'agosto 2018.

Il marchio KTM, che proviene dagli sport fuoristrada, è stato inizialmente ridicolizzato da tutti i concorrenti, gli esperti e i top rider a causa di questo concetto. Motto: questo concetto può bastare nel motocross e nella Moto3, nel Campionato del Mondo MotoGP non porterà all'obiettivo, dicevano gli scettici e i saputelli.

Quando il pilota della Red Bull-KTM Pol Espargaró ha conquistato il terzo posto al GP di Valencia 2018 e persino Marc Márquez ha corso in modo irrispettoso, le voci si sono fatte più silenziose.

Nel frattempo, KTM occupa la seconda posizione nel Campionato mondiale costruttori dietro a Ducati, e non per la prima volta. Inoltre, Binder 2 e Oliveira hanno già ottenuto otto vittorie in MotoGP con la KTM RC16 con telaio a traliccio in acciaio KTM.

Attualmente Brad Binder e Miller occupano un rispettabile 4° e 9° posto nel Campionato del Mondo.

Misano: KTM ha colto di sorpresa gli avversari

Ma al GP di Misano (8-10 settembre) KTM ha colto di sorpresa la concorrenza della MotoGP con un nuovo telaio in carbonio, pilotato dal collaudatore Dani Pedrosa grazie a una wildcard in volata e a un favoloso quarto posto la domenica. Gli esperti sono rimasti sbalorditi non solo dalle capacità di guida di Pedrosa, oggi 38enne, ma anche dal materiale del telaio precedentemente disapprovato da KTM.

Venerdì in Giappone (29.9.) Binder e Miller hanno confrontato i loro precedenti telai in acciaio con una moto in carbonio ciascuno, sabato avevano solo due versioni in carbonio ciascuno nei box.

Il risultato: miglior tempo per Binder venerdì, entrambi i piloti direttamente in Q2, poi posizione in griglia 3 per Miller e posizione in griglia 5 per Binder. In volata il duo Red Bull-KTM ha brillato con il 2° posto (Binder) e il 4° (Miller). Domenica Miller ha salvato l'onore della KTM con il 6° posto, mentre Binder è caduto.

E nessuno si è ancora posto la domanda: che ne è stato della precedente religione d'acciaio KTM? Perché tutti i principi sono stati buttati a mare?

L'Ing. Hubert Trunkenpolz, membro del consiglio di amministrazione di Pierer Mobility AG, ha dichiarato in un'intervista a SPEEDWEEK.com: "La spiegazione è molto semplice! Nessun altro produttore di motociclette ha una competenza in materia di carbonio come il Gruppo Pierer - vedi X-Bow, Freeride e FELT Bicycles. Il carbonio è il logico sviluppo del telaio in acciaio, il che non significa che rinunceremo al telaio a traliccio sulle biciclette di serie. Ma nel motorsport il telaio in carbonio è il futuro e noi siamo solo all'inizio dello sviluppo.

Siamo aperti a tutte le idee orientate all'obiettivo. Non molto tempo fa stavamo addirittura pensando a un telaio in alluminio. Stefan Pierer e io, di concerto con Pit Beirer, abbiamo immediatamente accantonato questi piani e abbiamo dato il via libera allo sviluppo del telaio in carbonio un anno fa! Sembra che sia stata la decisione giusta...".

KTM: l'eccellenza del carbonio anche nella vettura sportiva X-Box

Mentre KTM fa produrre i forcelloni in carbonio per la RC16 presso la KTM Technology di Salisburgo, la produzione del telaio in carbonio è stata "esternalizzata" a Bräutigam in Germania, come conferma Hubert Trunkenpolz.

Tuttavia, l'auto sportiva KTM X-BOW GT-XR con il leggendario motore turbo a cinque cilindri da 2,5 litri di Audi AG con ben 500 CV è costruita a Brebec in Slovacchia ed è dotata di una monoscocca in carbonio dell'azienda che è succeduta a CarboTech.

Alla KTM, intanto, sottolineano che non bisogna mettere sul piatto d'oro le citazioni di Stefan Pierer, capo dell'azienda, risalenti a cinque anni fa.

"Perché la tecnologia continua a svilupparsi", sottolinea Hubert Trunkenpolz, la cui lettera iniziale T nel nome della famiglia si riferisce alla T di KTM (che originariamente stava per: Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen).

E Konrad Adenauer aveva già coniato il detto: "Che mi importa di quello che ho detto ieri?