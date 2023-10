KTM com carbono em vez de aço: onde está a religião?

A austríaca Pierer Mobility AG já conquistou cinco títulos de campeã mundial no Campeonato do Mundo de Moto3 desde a introdução desta classe monocilíndrica a quatro tempos de 250 cc há onze anos com Sandro Cortese (KTM/2012), Maverick Viñales (KTM/2013), Brad Binder (KTM/2016), Albert Arenas (KTM/2020), Pedro Acosta (KTM/2021) e Izan Guevarra (GASGAS/2022) contra a Honda.

Além disso, os austríacos já celebraram a sua 100ª vitória em GPs de estrada com Arenas no Qatar, a 8 de março de 2020. Apenas 22 destes sucessos em GP ocorreram na era dos dois tempos (125 e 250 cc) com um chassis de alumínio. A KTM também causou agitação na classe Moto2 com o quadro de aço treliçado de 2017: em 2017, Miguel Oliveira foi vice-campeão mundial, em 2019 Brad Binder perdeu o campeonato mundial para Alex Márquez por apenas três pontos.

Portanto, não houve longas discussões na KTM quando a fábrica de Mattighofen e Munderfing decidiu entrar no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2017. As motos RC16 de fábrica não só foram equipadas com a suspensão WP da casa (todas as outras fábricas usam Öhlins), como também a escolha do material do quadro não foi debatida durante muito tempo.

Afinal de contas, o CEO da KTM, Stefan Pierer, descreve o conceito de quadro de aço como uma "religião", faz parte do ADN da KTM, porque todas as motos de produção de Mattighofen são vendidas com quadros de aço. "Somos o líder mundial de mercado na tecnologia de quadros de aço", afirmou Pierer inequivocamente numa entrevista à SPEEDWEEK.com em agosto de 2018.

A marca KTM, que vem dos desportos todo-o-terreno, foi inicialmente ridicularizada por todos os concorrentes, especialistas e pilotos de topo devido a este conceito. Lema: Este conceito pode ser suficiente no motocross e na Moto3, mas no Campeonato do Mundo de MotoGP não vai levar ao objetivo, disseram os cépticos e os entendidos.

Quando o piloto de fábrica da Red Bull-KTM, Pol Espargaró, chegou ao 3º lugar no GP de Valência de 2018 e até Marc Márquez subiu e afastou-se desrespeitosamente, as vozes ficaram mais calmas.

Entretanto, a KTM mantém a segunda posição no Campeonato do Mundo de Construtores, atrás da Ducati, e não é a primeira vez. Para além disso, Binder 2 e Oliveira já conseguiram oito vitórias no MotoGP com a KTM RC16 com o quadro de aço treliça da KTM.

Atualmente, Brad Binder e Miller estão num respeitável 4º e 9º lugar no Campeonato do Mundo.

Misano: a KTM apanhou os adversários de surpresa

Mas no GP de Misano (8-10 de setembro) a KTM apanhou a competição de MotoGP de surpresa com um novo chassis de carbono, pilotado pelo piloto de testes Dani Pedrosa graças a um wildcard no sprint e a um fabuloso quarto lugar no domingo. Os especialistas ficaram maravilhados, não só com as capacidades de pilotagem de Pedrosa, agora com 38 anos, mas também com o material do chassis, anteriormente mal visto na KTM.

Na sexta-feira, no Japão (29.9.), Binder e Miller compararam os seus anteriores chassis de aço com uma moto de carbono cada um, no sábado tinham apenas duas versões de carbono cada nas boxes.

O resultado: Melhor tempo para Binder na sexta-feira, ambos os pilotos diretamente na Q2, depois a 3ª posição na grelha para Miller e a 5ª posição na grelha para Binder. No sprint, a dupla da Red Bull-KTM brilhou com o 2º (Binder) e o 4º (Miller). No domingo, Miller salvou a honra da KTM com um 6º lugar, Binder caiu.

E ainda ninguém fez a pergunta: o que é que aconteceu à anterior religião de aço da KTM? Porque é que todos os princípios foram atirados borda fora?

O Eng. Hubert Trunkenpolz, membro da direção da Pierer Mobility AG, declarou numa entrevista à SPEEDWEEK.com: "A explicação é muito simples! Nenhum outro fabricante de motas tem tanta experiência em carbono como o Grupo Pierer - ver X-Bow, Freeride e FELT Bicycles. O carbono é o desenvolvimento lógico do quadro de aço, o que não significa que estamos a abandonar o quadro de treliça nas bicicletas de produção. Mas no desporto motorizado, o quadro de carbono é o futuro - e nós estamos apenas no início do desenvolvimento.

Estamos abertos a todas as ideias orientadas para os objectivos. Ainda não há muito tempo, pensámos em voz alta num chassis de alumínio. Stefan Pierer e eu, em consulta com Pit Beirer, arquivámos imediatamente esses planos e, em vez disso, demos luz verde para o desenvolvimento do chassis de carbono há um ano! Parece ter sido a decisão correcta..."

KTM: Excelência em carbono também no carro desportivo X-Box

Enquanto a KTM tem os braços oscilantes de carbono para a RC16 produzidos na KTM Technology em Salzburgo, a produção do quadro de carbono foi "subcontratada" à Bräutigam na Alemanha, como confirma Hubert Trunkenpolz.

No entanto, o carro desportivo da KTM X-BOW GT-XR com o lendário motor turbo de 2,5 litros e cinco cilindros da Audi AG com uns impressionantes 500 cv é construído em Brebec, na Eslováquia, e equipado com um monocoque de carbono da empresa sucessora da CarboTech.

Na KTM, entretanto, salientam que não se deve colocar na balança do ouro citações de cinco anos atrás do chefe da empresa Stefan Pierer.

"Porque a tecnologia continua a desenvolver-se", salienta Hubert Trunkenpolz, cuja letra inicial T no nome de família se refere ao T de KTM (que originalmente significava: Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen).

E Konrad Adenauer já dizia: "O que é que me interessa o que eu disse ontem?