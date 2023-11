Miguel Oliveira: "Quiero estar al 100% para el test de Sepang"

La infructuosa temporada de Miguel Oliveira ha llegado a su fin antes de tiempo, ya que el sábado por la tarde en Doha sufrió una fractura en el omóplato derecho y contusiones en la pierna. Sin embargo, el piloto portugués regresó el domingo al Circuito Internacional de Lusail y aprovechó la ocasión para explicar cómo se produjo el accidente en la curva 6, en el que también se cayeron el capitán de Aprilia Aleix Espargaró y el piloto oficial de Ducati Enea Bastianini.

"Fue un pequeño accidente de carrera", dijo Oliveira, describiendo su visión. "Desgraciadamente, me he caído con un piloto de otra marca, lo que es muy decepcionante. Hice una salida muy buena y seguí intentando recuperar posiciones. En la curva 6 he frenado un poco tarde. Aleix, por su parte, no quiero decir demasiado pronto, pero probablemente frenó demasiado fuerte. Cuando he visto que le iba a golpear, he enderezado la moto para evitarle, pero no he podido esquivar su rueda trasera".

"Desgraciadamente, nos hemos caído los dos, así que estoy decepcionado, pero al final sólo ha sido un pequeño accidente de carrera, un despiste que ha hecho que acabáramos los dos en el suelo. Y yo me he lesionado, lo que no es lo ideal", suspiró el piloto portugués de 28 años. "Tengo una fractura en el omóplato, pero todavía no conozco el alcance total de la lesión. En cuanto llegue a casa, me la examinarán con más detalle".

Al menos, el corredor del RNF-Aprilia parece que podrá evitar la cirugía tal y como están las cosas. "Parece que no necesitaré una operación. Llevará un tiempo para que el hueso se consolide un poco, luego veremos qué pasa con los tendones y la zona del hombro."

Está claro que la temporada de Oliveira terminará antes del final en Valencia. El piloto probador de Aprilia Lorenzo Savadori le sustituirá en el Gran Premio y en el posterior test del martes.

"Sí, desgraciadamente parece que me voy a perder la carrera y el test. Así que ya está, esas han sido mis últimas vueltas de esta fantástica temporada", añadió el 16º clasificado del Mundial con una buena dosis de humor negro. "Ha sido miserable, he terminado ocho carreras y desde luego no era lo que esperaba. Se ha juntado un poco de todo: Mala suerte, choques con otros pilotos, accidentes, problemas técnicos con la moto... Tuve un poco de mala suerte, pero creo que también pude forjar algo de carácter para la próxima temporada. Me alegro de haber experimentado de todo esta temporada, así que espero que la próxima sea mejor".

En el inicio de la temporada en Portimão, en marzo, Oliveira fue arrollado por Marc Márquez y posteriormente se perdió un Gran Premio debido a una lesión en el tendón de los rotadores externos de su pierna derecha. En el GP de España, a finales de abril, Fabio Quartararo le dejó fuera de carrera y Miguel sufrió una luxación de hombro, con fractura de la parte superior del brazo y lesión del aparato ligamentoso del labrum anterior, y no estuvo listo para volver a competir hasta el segundo fin de semana de junio en Mugello.

Llegar al parón invernal con otra lesión no es, obviamente, lo ideal. "Pero es lo que hay. Tengo que recuperar la salud y no me desanimaré por este final de temporada", subraya el padre de dos hijos. "Por supuesto, habría sido feliz si hubiera podido terminar de buen humor en Valencia, completar el test y llevar esta sensación al invierno. Pero también llegué al invierno con victorias y un cuarto puesto en el test de Valencia del año pasado... Creo que todas estas sensaciones se desvanecen cuando haces un reset y te marcas nuevos objetivos para la temporada. Así que sólo quiero estar al 100% para el test invernal de Sepang y partir de ahí".

Sin embargo, Oliveira también arrastra una hipoteca para la próxima temporada: Los comisarios de MotoGP de la FIM le impusieron una sanción de una vuelta larga para su próxima carrera de GP de larga distancia por el "estilo de pilotaje irresponsable que causó una caída".

Pruebas de MotoGP de la pretemporada 2024

28 de noviembre de 2023: Valencia tras el final de la temporada 2023



01 a 03 febrero 2024: Sepang shakedown test (para pilotos probadores y debutantes)

06 al 08 de febrero de 2024: test de Sepang

19 y 20 de febrero de 2024: Test de Qatar

Pruebas de MotoGP para la temporada 2024

29 de abril de 2024: Jerez

03 de junio de 2024: Mugello

09 de septiembre de 2024: Misano