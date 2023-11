Miguel Oliveira : "Je veux être à 100% pour le test de Sepang".

La saison ratée de Miguel Oliveira s'est terminée prématurément, puisqu'il s'en est sorti avec une fracture de l'omoplate droite et des contusions à la jambe samedi soir à Doha. Le Portugais est néanmoins revenu sur le circuit international de Lusail dimanche et en a profité pour raconter comment s'était produit l'accident au virage 6, qui a également entraîné la chute du capitaine Aprilia Aleix Espargaró et du pilote officiel Ducati Enea Bastianini.

"C'était un petit accident de course", a expliqué Oliveira pour donner son point de vue. "Malheureusement, je suis tombé avec un collègue de la marque, ce qui est très décevant. J'ai vraiment pris un bon départ et j'ai essayé de continuer à gagner des positions. Au virage 6, j'ai freiné un peu trop tard. Aleix, quant à lui, je ne veux pas dire trop tôt, mais il a probablement freiné un peu trop fort. Quand j'ai vu que j'allais le toucher, j'ai redressé la moto pour l'éviter, mais je n'ai pas pu éviter sa roue arrière".

"Malheureusement, nous sommes tous les deux tombés, donc je suis déçu, mais finalement, ce n'était qu'un petit accident de course, une erreur de jugement qui a fait que nous avons tous les deux atterri par terre. Et je me suis blessé dans le processus, ce qui n'est pas idéal", a soupiré le Portugais de 28 ans. "J'ai une fracture à l'omoplate, mais je ne connais pas encore vraiment toute l'étendue de la blessure. Dès que je rentrerai chez moi, nous ferons des examens plus approfondis".

Selon l'état actuel des choses, le pilote RNF-Aprilia semble au moins échapper à une opération. "Il semble que je n'aurai pas besoin d'une opération. Il faudra un peu de temps pour que l'os se consolide un peu, puis nous verrons ce qui se passe au niveau des tendons et de l'épaule".

Il est clair que la saison d'Oliveira sera terminée avant la finale de Valence. Le pilote d'essai Aprilia Lorenzo Savadori le remplacera lors du Grand Prix et du test qui suivra mardi.

"Oui, malheureusement, il semble que je vais manquer la course et le test. Donc c'est tout, ce sont mes derniers tours de cette fantastique saison", a ajouté le 16e du championnat du monde avec une bonne dose d'humour noir. "C'était misérable, j'ai terminé huit courses et ce n'était certainement pas ce à quoi je m'attendais. Il y a eu un peu de tout : Malchance, accrochages avec d'autres pilotes, accidents, problèmes techniques avec la moto... J'ai eu un peu de malchance, mais je pense que j'ai aussi pu renforcer un peu le caractère pour la saison prochaine. Je suis content d'avoir tout vécu cette saison pour que la prochaine soit, je l'espère, meilleure".

Schon beim Saisonauftakt im März in Portimão wurde Oliveira von Marc Márquez abgeräumt und verpasste in der Folge wegen einer Sehnenverletzung an den Außenrotatoren des rechten Beins einen Grand Prix. Lors du GP d'Espagne fin avril, Fabio Quartararo l'a mis hors course et Miguel a souffert d'une luxation de l'épaule, y compris d'une fracture de l'humérus et d'une lésion du ligament labrum antérieur, et n'a pu reprendre la compétition que le deuxième week-end de juin au Mugello.

Maintenant, partir en pause hivernale avec une autre blessure n'est évidemment pas idéal. "Mais c'est comme ça. Je dois me rétablir et je ne me laisse pas décourager par cette fin de saison", a souligné le père de deux enfants. "Bien sûr, j'aurais été heureux de terminer dans de bonnes conditions à Valence, de faire le test et d'emporter ce sentiment en hiver. Mais j'ai aussi abordé l'hiver avec des victoires et une quatrième place au test de Valence l'an dernier... Je pense que tous ces sentiments disparaissent ensuite, lorsque tu fais un reset et que tu te fixes de nouveaux objectifs pour la saison. Je veux donc simplement être à 100 % pour les tests hivernaux de Sepang et continuer à partir de là".

Toutefois, Oliveira emporte également une hypothèque pour la saison prochaine : Les commissaires de la FIM MotoGP lui ont infligé une pénalité de longue lap pour sa prochaine course de GP sur la distance complète, en raison de sa "conduite irresponsable qui a provoqué un crash".

Tests MotoGP de la pré-saison 2024

28 novembre 2023 : Valence après la finale de la saison 2023



01 au 03 février 2024 : Shakedown Test Sepang (pour pilotes d'essai et rookies)

06 au 08 février 2024 : test de Sepang

19 et 20 février 2024 : Test du Qatar

Tests MotoGP de la saison 2024

29 avril 2024 : Jerez

03 juin 2024 : Mugello

09 septembre 2024 : Misano