Miguel Oliveira: "Vuole essere al 100% per i test di Sepang".

Per la terza volta nella sua prima stagione in Aprilia, Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team) è fuori per infortunio dopo la caduta nel giro di apertura della volata del GP del Qatar. La sua attenzione è rivolta al 2024.

Si è conclusa in anticipo la stagione fallimentare di Miguel Oliveira, che sabato sera a Doha ha riportato la frattura della scapola destra e contusioni alla gamba. Tuttavia, il pilota portoghese è tornato al Lusail International Circuit domenica e ha colto l'occasione per spiegare come è avvenuto l'incidente alla curva 6, in cui sono caduti anche il capitano dell'Aprilia Aleix Espargaró e il pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini.

"È stato un piccolo incidente di gara", ha detto Oliveira, descrivendo il suo punto di vista. "Purtroppo sono caduto insieme a un altro pilota del marchio, il che è molto deludente. Sono partito molto bene e ho cercato di recuperare posizioni. Alla curva 6 ho frenato un po' troppo tardi. Aleix invece - non voglio dire troppo presto, ma probabilmente ha frenato un po' troppo forte. Quando ho visto che stavo per colpirlo, ho raddrizzato la moto per evitarlo, ma non sono riuscito a evitare la sua ruota posteriore".

"Purtroppo siamo caduti entrambi, quindi sono deluso, ma alla fine si è trattato solo di un piccolo incidente di gara, un errore di valutazione che ci ha fatto finire entrambi a terra. E io mi sono infortunato, il che non è l'ideale", ha sospirato il 28enne pilota portoghese. "Ho una frattura alla scapola, ma non conosco ancora l'entità dell'infortunio. Non appena tornerò a casa, la esamineremo in modo più dettagliato".

Per lo meno il corridore della RNF-Aprilia sembra poter evitare l'intervento chirurgico. "Sembra che non avrò bisogno di un'operazione. Ci vorrà un po' di tempo perché l'osso si consolidi un po', poi vedremo cosa succede ai tendini e alla zona della spalla".

È chiaro che la stagione di Oliveira sarà finita prima del finale di Valencia. Il collaudatore dell'Aprilia Lorenzo Savadori lo sostituirà nel Gran Premio e nel successivo test del martedì.

"Sì, purtroppo sembra che salterò la gara e il test. Quindi è finita, questi sono stati i miei ultimi giri di questa fantastica stagione", ha aggiunto il 16° pilota del Campionato del Mondo con una buona dose di umorismo da forca. "È stato terribile, ho finito otto gare e non era certo quello che mi aspettavo. È successo un po' di tutto: Sfortuna, collisioni con altri piloti, incidenti, problemi tecnici con la moto... Sono stato un po' sfortunato, ma credo di essere anche riuscito a costruire un po' di carattere per la prossima stagione. Sono contento di aver sperimentato tutto in questa stagione, quindi spero che la prossima sia migliore".

All'apertura della stagione a Portimão, a marzo, Oliveira è stato investito da Marc Márquez e ha quindi saltato un Gran Premio a causa di una lesione ai tendini dei rotatori esterni della gamba destra. Nel GP di Spagna di fine aprile, Fabio Quartararo lo ha messo fuori gara e Miguel ha subito una lussazione della spalla, con frattura della parte superiore del braccio e lesione dell'apparato legamentoso del labbro anteriore, e non è stato pronto a correre di nuovo fino al secondo weekend di giugno al Mugello.

Arrivare alla pausa invernale con un altro infortunio non è ovviamente l'ideale. "Ma è quello che è. Devo tornare in salute e non mi scoraggerò per questo finale di stagione", ha sottolineato il padre di due figli. "Certo, sarei stato felice se fossi riuscito a finire di buon umore a Valencia, a completare il test e a portare questa sensazione nell'inverno. Ma ho anche affrontato l'inverno con una vittoria e un quarto posto nei test di Valencia dello scorso anno... Penso che tutte queste sensazioni svaniscano quando si fa un reset e ci si pone nuovi obiettivi per la stagione. Quindi voglio solo essere al 100% per i test invernali di Sepang e partire da lì".

Tuttavia, Oliveira ha anche un'ipoteca sulla prossima stagione: Gli è stata inflitta una penalità di un giro lungo per la sua prossima gara di GP sulla distanza, da parte dei commissari sportivi della FIM MotoGP, per lo "stile di guida irresponsabile che ha causato una caduta".

Test MotoGP del precampionato 2024

28 novembre 2023: Valencia dopo il finale della stagione 2023



Dal 01 al 03 febbraio 2024: test di Sepang (per piloti collaudatori e debuttanti)

Dal 06 all'08 febbraio 2024: test di Sepang

19 e 20 febbraio 2024: test in Qatar

Test MotoGP per la stagione 2024

29 aprile 2024: Jerez

03 giugno 2024: Mugello

09 settembre 2024: Misano