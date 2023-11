Miguel Oliveira: "Quero estar a 100% para o teste de Sepang"

Pela terceira vez na sua primeira época com a Aprilia, Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team) está lesionado depois da queda na volta de abertura do sprint no GP do Qatar. O seu foco está em 2024.

A época de insucesso de Miguel Oliveira terminou cedo, uma vez que sofreu uma fratura da omoplata direita e contusões na perna no sábado à noite em Doha. No entanto, o piloto português regressou ao Circuito Internacional de Lusail no domingo e aproveitou a oportunidade para explicar como aconteceu o acidente na curva 6, no qual também caíram o capitão da Aprilia, Aleix Espargaró, e o piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini.

"Foi um pequeno acidente de corrida", disse Oliveira, descrevendo a sua visão. "Infelizmente, bati com um piloto da mesma marca, o que é muito dececionante. Fiz um bom arranque e continuei a tentar recuperar posições. Travei um pouco tarde demais na curva 6. O Aleix, por outro lado - não quero dizer demasiado cedo, mas provavelmente travou um pouco forte demais. Quando vi que ia bater nele, endireitei a moto para o evitar, mas não consegui evitar a roda traseira."

"Infelizmente, caímos os dois, por isso estou desiludido, mas no final foi apenas um pequeno acidente de corrida, um erro de julgamento que nos levou a cair os dois no chão. E eu lesionei-me, o que não é o ideal", lamentou o piloto português de 28 anos. "Tenho uma fratura na omoplata, mas ainda não sei a extensão total da lesão. Assim que chegar a casa, vamos fazer um exame mais pormenorizado."

Pelo menos, o ciclista da RNF-Aprilia parece poder evitar a cirurgia. "Parece que não vou precisar de ser operado. Vai demorar algum tempo até o osso consolidar um pouco, depois veremos o que se passa com os tendões e a zona do ombro."

É evidente que a época de Oliveira vai terminar antes da final em Valência. O piloto de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori, vai substituí-lo no Grande Prémio e no teste de terça-feira.

"Sim, infelizmente parece que vou falhar a corrida e o teste. Foi assim, foram as minhas últimas voltas desta época fantástica", acrescentou o 16º classificado do Campeonato do Mundo com uma boa dose de humor negro. "Foi miserável, terminei oito corridas e não era certamente o que eu esperava. Houve de tudo um pouco: Má sorte, colisões com outros pilotos, acidentes, problemas técnicos com a moto... Tive um pouco de azar, mas penso que também consegui construir algum carácter para a próxima época. Estou contente por ter experimentado tudo nesta época, por isso espero que a próxima época seja melhor."

Na abertura da época, em Portimão, em março, Oliveira foi atropelado por Marc Márquez e falhou um Grande Prémio devido a uma lesão no tendão dos rotadores externos da perna direita. No GP de Espanha, no final de abril, Fabio Quartararo eliminou-o da corrida e Miguel sofreu uma luxação do ombro, incluindo uma fratura do antebraço e uma lesão no aparelho ligamentar anterior do labrum, e só voltou a correr no segundo fim de semana de junho, em Mugello.

Entrar na pausa de inverno com outra lesão não é, obviamente, o ideal. "Mas as coisas são como são. Tenho de recuperar a saúde e não vou desanimar com este final de época", sublinhou o pai de dois filhos. "Claro que teria ficado contente se tivesse terminado com boa disposição em Valência, completado a prova e levado este sentimento para o inverno. Mas também entrei no inverno com vitórias e um quarto lugar na prova de Valência do ano passado... Penso que todos estes sentimentos se desvanecem quando se faz um reset e se estabelecem novos objectivos para a época. Por isso, só quero estar a 100 por cento no teste de inverno em Sepang e continuar a partir daí."

No entanto, Oliveira também está a levar uma hipoteca para a próxima temporada: Os comissários desportivos da FIM MotoGP aplicaram-lhe uma penalização de uma volta longa na sua próxima corrida de GP de distância completa devido ao "estilo de condução irresponsável que causou uma queda".

Testes de MotoGP da pré-época de 2024

28 de novembro de 2023: Valência, após o final da época de 2023



01 a 03 de fevereiro de 2024: Sepang shakedown test (para pilotos de testes e estreantes)

06 a 08 de fevereiro de 2024: Teste de Sepang

19 e 20 de fevereiro de 2024: Teste no Qatar

Testes de MotoGP para a época de 2024

29 de abril de 2024: Jerez

03 junho 2024: Mugello

09 setembro 2024: Misano