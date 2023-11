Jorge Martín: "Me han robado el título"

Jorge Martín, que tanto presionó al campeón del mundo Pecco Bagnaia en el último tercio de la temporada y redujo repetidamente la ventaja de puntos del piloto del Lenovo Ducati, se sentó atónito y decepcionado ante los periodistas 40 minutos después de la carrera.

El piloto oficial del Pramac-Ducati se encuentra ya a 21 puntos del líder Bagnaia antes del final, en el que, en el mejor de los casos, se disputan 25 y 12 puntos por las dos victorias de carrera. Esto significa que si Pecco gana el sprint y Jorge Martín no acaba en el podio, el italiano volverá a ser campeón del mundo antes del GP del domingo.

Jorge Martín llegó a la meta de Lusail a 14,819 segundos del ganador, Fabio Di Giannantonio, y soltó algunos improperios en español antes de responder a las preguntas de los periodistas.

¿Qué había pasado? "Vieron la salida, cuando mi neumático trasero hizo un trompo. Estaba duro como una piedra", suspiró el soberano ganador del sprint del sábado. "Desde fuera, podría parecer que he olvidado cómo pilotar de la noche a la mañana. Pero normalmente sólo se producen trompos así cuando la superficie está sucia y el neumático tiene 30 vueltas a sus espaldas, pero no era el caso, ya que estábamos en la parrilla. Y el neumático era completamente nuevo. Ya os podéis imaginar lo que ha pasado".

"He intentado desesperadamente controlar un poco la situación, pero casi me caigo en cada curva. Es una pena que un campeonato se decida de esta manera después de una gran temporada en la que he trabajado muy duro. Es como si me hubieran robado el título. Antes de la carrera de este domingo, confiaba en poder proclamarme campeón del mundo. Pero ahora la tarea se ha vuelto muy difícil". Busca las palabras.

"Sin embargo... Es difícil saber exactamente qué ha pasado. En la vuelta de calentamiento no se vio nada, pero luego fui el único piloto de toda la parrilla en las tres categorías al que le pasó esto. Así que algo debió ir mal con los neumáticos. En cualquier caso, después de unas vueltas me di cuenta de que era imposible rodar tan rápido como ayer. El sábado era superior en cuanto a ritmo, pero hoy he sido entre 1,3 y 1,5 segundos más lento que los primeros".

Lo que Jorge Martín no podía decir abiertamente debido a su voto de silencio: O bien Michelin había cometido un desliz en el control de calidad, o bien se habían hecho con algún neumático de una asignación que no tenía el compuesto prometido o había sido recalentado con demasiada frecuencia y, por lo tanto, se había convertido en piedra.

"Desde luego, Michelin no quiere decidir deliberadamente el campeonato del mundo de la forma en que ha sucedido hoy. Al menos eso espero... Pero tienen que mejorar, no queremos vivir algo así", dijo un indignado Jorge Martín.