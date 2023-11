Jorge Martin : "Ils m'ont volé mon titre".

Jorge Martin, qui a mis le champion du monde Pecco Bagnaia sous pression durant le dernier tiers de la saison et qui a réduit l'écart de points du pilote Lenovo Ducati, était assis devant les journalistes 40 minutes après la course, abasourdi et déçu.

Le pilote d'usine Pramac-Ducati compte désormais 21 points de retard sur le leader Bagnaia avant la finale où, dans le meilleur des cas, 25 et 12 points sont à gagner pour les deux victoires de course. Cela signifie que si Pecco remporte le sprint et que Jorge Martin n'y monte pas sur le podium, l'Italien sera à nouveau champion du monde avant le GP de dimanche.

Jorge Martin a franchi la ligne d'arrivée à Lusail avec un retard de 14,819 secondes sur le vainqueur Fabio Di Giannantonio et a proféré quelques insultes en espagnol avant de répondre aux questions des journalistes.

Que s'était-il passé ? "Vous avez vu le départ, quand mon pneu arrière s'est emballé. Il était aussi dur qu'une pierre", a soupiré le vainqueur souverain du sprint de samedi. "De l'extérieur, on peut penser que j'ai oublié de rouler pendant la nuit. Mais normalement, tu n'as un tel spinning que lorsque le revêtement est sale et que le pneu a fait 30 tours, mais ce n'était pas le cas, nous étions sur la grille de départ. Et le pneu était tout neuf. Vous pourriez maintenant deviner ce qui s'est passé".

"J'ai essayé désespérément de gérer un peu cette situation, mais j'ai failli tomber à chaque virage. C'est dommage qu'un championnat se décide de cette manière après une superbe saison durant laquelle j'ai travaillé très dur. J'ai l'impression qu'ils m'ont volé le titre. Avant cette course du dimanche, j'étais confiant dans mes chances de devenir champion du monde. Mais maintenant, cette tâche est devenue très difficile". Il cherche ses mots.

"Quoi qu'il en soit... Il est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Lors du tour de chauffe, rien ne se dessinait encore, mais j'étais le seul pilote des trois catégories sur la grille à qui cela est arrivé. Il y a donc certainement eu un problème avec le pneu. En tout cas, après quelques tours, j'ai compris qu'il était impossible de rouler aussi vite qu'hier. Après tout, j'étais supérieur en termes de rythme samedi, aujourd'hui j'étais 1,3 à 1,5 seconde plus lent que les leaders".

Ce que Jorge Martin n'a pas pu dire ouvertement en raison de son vœu de silence : Soit Michelin avait négligé le contrôle qualité, soit ils étaient tombés sur un pneu quelconque d'une allocation qui n'avait pas le compound promis ou qui avait été réchauffé trop souvent et s'était donc transformé en pierre.

"Michelin ne veut certainement pas décider délibérément du championnat du monde comme cela s'est passé aujourd'hui. Je l'espère... Mais ils doivent s'améliorer, nous ne voulons pas vivre cela", s'est indigné Jorge Martin.