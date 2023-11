Jorge Martin: "Mi hanno rubato il titolo".

Poiché i piloti della MotoGP non sono autorizzati a criticare i pneumatici standard Michelin in base al loro contratto, Jorge Martin ha evitato critiche dirette. Ma ha detto: "Il pneumatico posteriore era duro come la pietra".

Jorge Martin, che ha messo sotto pressione il campione del mondo Pecco Bagnaia nell'ultimo terzo della stagione e ha ripetutamente ridotto il vantaggio di punti del pilota Lenovo Ducati, si è seduto attonito e deluso davanti ai giornalisti 40 minuti dopo la gara.

Il pilota Pramac-Ducati è ora già a 21 punti dal leader Bagnaia in vista del finale, in cui, nella migliore delle ipotesi, sono in palio 25 e 12 punti per le due vittorie di gara. Ciò significa che se Pecco vince la volata e Jorge Martin non sale sul podio, l'italiano sarà di nuovo campione del mondo prima del GP di domenica.

Jorge Martin è arrivato al traguardo di Lusail con 14,819 secondi di ritardo dal vincitore Fabio Di Giannantonio e ha pronunciato alcune imprecazioni in spagnolo prima di rispondere alle domande dei giornalisti.

Cosa è successo? "Avete visto la partenza, quando il mio pneumatico posteriore è andato in testacoda. Era dura come una roccia", ha sospirato il vincitore dello sprint sovrano di sabato. "Dall'esterno potrebbe sembrare che abbia dimenticato come si guida durante la notte. Ma di solito un testacoda del genere si verifica solo quando la superficie è sporca e lo pneumatico ha 30 giri alle spalle, ma non era questo il caso, visto che eravamo sulla griglia di partenza. E lo pneumatico era completamente nuovo. Ora potete immaginare cosa è successo".

"Ho cercato disperatamente di gestire un po' la situazione, ma sono quasi caduto in ogni curva. È un peccato che un campionato venga deciso in questo modo dopo una grande stagione in cui ho lavorato molto duramente. È come se mi avessero rubato il titolo. Prima della gara di domenica, ero fiducioso di poter diventare campione del mondo. Ma ora il compito è diventato molto difficile". Cerca le parole.

"Tuttavia... è difficile capire cosa sia successo esattamente. Nel giro di riscaldamento non si è visto nulla, ma poi sono stato l'unico pilota dell'intera griglia di partenza in tutte e tre le categorie a cui è successo. Quindi qualcosa deve essere andato storto con le gomme. In ogni caso, dopo qualche giro mi sono reso conto che era impossibile guidare alla stessa velocità di ieri. Sabato ero superiore in termini di ritmo, ma oggi ero da 1,3 a 1,5 secondi più lento dei primi".

Ciò che Jorge Martin non ha potuto dire apertamente a causa del suo voto di silenzio: O la Michelin ha commesso un errore nel controllo di qualità, oppure ha ricevuto uno pneumatico da un'assegnazione che non aveva la mescola promessa o che era stato riscaldato troppo spesso e quindi si era trasformato in pietra.

"Di certo la Michelin non vuole decidere deliberatamente il campionato del mondo nel modo in cui è successo oggi. Almeno lo spero... Ma devono migliorare, non vogliamo vivere un'esperienza del genere", ha detto un indignato Jorge Martin.