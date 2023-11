Jorge Martin: "Roubaram-me o título"

Jorge Martin, que colocou o campeão do mundo Pecco Bagnaia sob tanta pressão no último terço da temporada e reduziu repetidamente a vantagem de pontos do piloto da Lenovo Ducati, sentou-se atónito e desapontado em frente aos jornalistas 40 minutos após a corrida.

O piloto de fábrica da Pramac-Ducati já está 21 pontos atrás do líder Bagnaia antes do final da corrida, na qual, no melhor dos cenários, 25 e 12 pontos estão em disputa pelas duas vitórias na corrida. Isto significa que se Pecco vencer o sprint e Jorge Martin não terminar no pódio, o italiano voltará a ser campeão do mundo antes do GP de domingo.

Jorge Martin chegou à meta em Lusail 14,819 segundos atrás do vencedor Fabio Di Giannantonio e proferiu alguns palavrões em espanhol antes de responder às perguntas dos jornalistas.

O que é que aconteceu? "Viram o arranque, quando o meu pneu traseiro rodou de forma descontrolada. Estava duro como uma pedra", suspirou o soberano vencedor do sprint de sábado. "Do lado de fora, pode parecer que me esqueci de como pilotar durante a noite. Mas, normalmente, só se tem uma rotação destas quando a superfície está suja e o pneu tem 30 voltas, mas não foi esse o caso, pois estávamos na grelha. E o pneu era completamente novo. Já se podia adivinhar o que aconteceu".

"Tentei desesperadamente gerir um pouco a situação, mas quase caí em todas as curvas. É uma pena que um campeonato seja decidido desta forma depois de uma grande época em que trabalhei muito. Parece que me roubaram o título. Antes da corrida deste domingo, estava confiante de que me poderia tornar campeão do mundo. Mas agora a tarefa tornou-se muito difícil". Ele procura palavras.

"No entanto... É difícil perceber exatamente o que aconteceu. Não se notou nada na volta de aquecimento, mas depois fui o único piloto de toda a grelha, nas três categorias, a quem isto aconteceu. Portanto, alguma coisa deve ter corrido mal com os pneus. De qualquer forma, após algumas voltas, apercebi-me de que era impossível conduzir tão depressa como ontem. Fui superior em termos de ritmo no sábado, mas hoje fui 1,3 a 1,5 segundos mais lento que os da frente."

O que Jorge Martin não podia dizer abertamente devido ao seu voto de silêncio: Ou a Michelin cometeu um erro no controlo de qualidade, ou recebeu um pneu de uma atribuição que não tinha o composto prometido ou que tinha sido reaquecido demasiadas vezes e que, por isso, se transformou em pedra.

"A Michelin não quer certamente decidir deliberadamente o campeonato do mundo da forma como aconteceu hoje. Pelo menos assim o espero... Mas têm de melhorar, não queremos voltar a passar por uma situação destas", disse um indignado Jorge Martin.