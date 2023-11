Drama de queda para o piloto de testes da KTM Marcel Stauffer (22)

Marcel Stauffer está no hospital com ferimentos graves e tem de se preocupar se alguma vez poderá voltar a andar de bicicleta de cross. O jovem de 22 anos de Nußdorf am Haunsberg, em Salzburgo, sofreu um grave acidente durante uma sessão de treino em Itália. Neste incidente, Stauffer sofreu ferimentos graves. Atualmente, fala-se de fracturas nas vértebras cervicais C1 e C2 e na vértebra torácica T5. Stauffer foi entretanto transferido de Itália para a Áustria.

"Foi sem dúvida uma das fases mais difíceis da minha vida até à data. Estar deitado num hospital num país estrangeiro, com noites de dores enormes e dificuldade em respirar", descreve Stauffer. "Havia também a incerteza de saber se a minha vida voltaria a ser a mesma ou se este seria o meu último suspiro quando fechasse os olhos à noite. Felizmente, nunca perdi a sensibilidade nos meus braços e pernas. Devido aos hematomas junto às vértebras e à traqueia, nos primeiros dias mal conseguia respirar ou fazer-me entender. Também estava aterrorizada".

Stauffer tem um acordo com uma equipa privada da KTM para o Campeonato do Mundo de MX2 na próxima época. 2023 foi muito bem sucedido para ele: ganhou os títulos do campeonato austríaco nas classes MX2 e Open com a sua KTM Schruf. Nas suas participações no Campeonato do Mundo de MX2, mostrou que consegue manter-se entre os 10 primeiros. Os seus dois nonos lugares no GP da Alemanha na bacia de Teutschenthal foram notáveis.

"Não sei se hei-de chorar ou rir nestes dias. Cada pequeno movimento é um desafio neste momento. Não há garantias de que vou voltar a 100 por cento." Dirigindo-se aos seus fãs, Stauffer disse. "Muito obrigado por todas as mensagens, agradeço-vos muito. Vou tentar responder ao maior número possível de mensagens".