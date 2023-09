Simon Wagner remporte le titre

Comme prévu, c'est Teemu Suninen, le pilote WRC qui a effectué des essais avec l'équipe d'usine Hyundai, qui a donné le ton dès le début. Mais si l'on fait abstraction du Finlandais et de sa i20N Rally1 Hybrid, qui est par nature nettement supérieure et qui est engagée dans le championnat du monde et n'est donc pas comparable aux bolides Rally 2 de l'élite autrichienne, on obtient le résultat final que tous les fans de rallye autrichiens attendaient. Dans l'ORM, Simon Wagner s'est imposé devant Hermann Neubauer et a été sacré champion national pour la troisième fois consécutive après 2021 et 2022.

Dans l'ensemble, le duel à la seconde entre les deux pilotes nationaux de pointe, qui a duré tout le reste de la saison, s'est poursuivi autour de Krumbach. Dans le duel direct, Wagner a remporté sept des douze épreuves spéciales et Neubauer cinq. L'écart de 5,2 secondes entre les deux pilotes d'exception ne reflète pas l'équilibre de la saison, puisqu'il n'était que de deux secondes avant la dernière épreuve spéciale et de 0,8 seconde une épreuve plus tôt. Finalement, la pénalité de 5 secondes infligée à Wagner par la direction du rallye (pour avoir coupé sans autorisation) n'a rien changé à la décision concernant le titre.

Luca Waldherr, le héros local, a connu un excellent week-end. Au volant d'une Citroën C3 Rally2 louée à Stohl Racing, le Basse-Autriche, déjà champion national 2WD avant le rallye, a pris la troisième place de l'ORM, réalisant ainsi le résultat qu'il souhaitait.

Simon Wagner (Skoda Fabia RS Rally2/champion d'État) : "Je suis soulagé et heureux d'avoir réussi à remporter une nouvelle fois le titre national. Lors de la dernière épreuve spéciale, j'ai encore appuyé sur le champignon. Mais je dois aussi remercier Hermann pour le combat vraiment formidable qu'il nous a livré tout au long de l'année. C'est exactement ce dont notre sport a besoin".

Hermann Neubauer (Skoda Fabia Rally2evo) : "C'est dommage que ça n'ait pas suffi à la fin. Mais je n'ai rien à me reprocher. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. C'est le sport et il faut en prendre acte sans jalousie".

Luca Waldherr (Citroën C3 Rally2) : "Je suis très heureux d'avoir décroché mon premier podium en ORM. Secrètement, j'en rêvais. Le fait que j'y parvienne ici, pratiquement devant ma porte, rend bien sûr la chose encore plus belle".

En terminant quatrième du rallye, le Styrien Günther Knobloch (Skoda Fabia Rally2) a conforté sa troisième place au championnat d'État face à Raimund Baumschlager (Skoda Fabia Rally2) qui le suivait.

La victoire dans le classement 2WD a été remportée par Fabian Zeiringer au volant de l'Opel Corsa Rally4. Le pilote de 27 ans originaire du Land de Styrie a ainsi conclu en beauté une année marquée par des participations internationales à l'ERC. Derrière lui, Julian Wagner, qui testait la Peugeot 208 Rally4 pour la Stellantis Cup dans une semaine en Belgique, s'est classé deuxième.

Le titre de champion national junior 2023 est désormais également décidé, et ce d'extrême justesse en faveur de l'Autrichien Raphael Dirnberger, à qui une deuxième place derrière son frère Lukas Dirnberger a suffi à Krumbach en raison de la règle des résultats biffés. Le principal concurrent des deux hommes, Luca Pröglhöf, originaire de Basse-Autriche, a déjà subi un coup dur hier, lorsqu'il a dû abandonner sa Ford Fiesta ST dès la première étape en raison d'un problème technique. Une nouvelle tentative de titre, qui n'était de toute façon plus que théorique, s'est terminée aujourd'hui par la même mésaventure. (ORM)

Classement final après 12 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai* 1:06:02,2 2 S. Wagner/Winter (A), Škoda + 2:55,2 3 Neubauer/Mayrhofer (A), Škoda + 3:00,4 4 Waldherr/Maier (A), Citroën + 4:56,0 5 Knobloch/Rausch (A), Škoda + 6:04,9 6 Raumschlager/Winklhofer (A/D), Škoda + 6:35,5 7 Zeiringer/Lietz (A), Opel + 10:21,7 8 J. Wagner/Ostlender (A/D), Peugeot + 10:34,4 9 Stitz/Bachmayer (A), Ford + 12:12,3 10 Zellhofer/Kachel (A), Suzuki + 12:49,1

* pas de classement ORM