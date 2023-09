Tripletta di titoli per Simon Wagner

In una drammatica finale contro Hermann Neubauer, il campione nazionale in carica ha conquistato il suo terzo campionato di fila all'OBM Bucklige Welt Rally di Krumbach, titolo Junior per Raphael Dirnberger.

Come previsto, il pilota WRC Teemu Suninen, che stava effettuando i test con il team Hyundai Works, ha dettato il ritmo fin dall'inizio. Ma se si esclude il finlandese con la sua i20N Rally1 Hybrid, naturalmente superiore, che viene utilizzata nel Campionato del Mondo e quindi non può essere paragonata alle vetture Rally 2 dei vertici austriaci, il risultato finale è quello che ogni appassionato di rally austriaco stava aspettando. Nell'ORM, Simon Wagner ha vinto davanti a Hermann Neubauer ed è stato incoronato campione nazionale per la terza volta di fila dopo il 2021 e il 2022.

Nel complesso, il duello per i secondi posti tra i due piloti di punta nazionali, che si è protratto per tutto il resto della stagione, è proseguito intorno a Krumbach. In un duello diretto, Wagner ha vinto sette delle dodici prove speciali e Neubauer cinque. Il fatto che alla fine ci sia stato un distacco di 5,2 secondi tra i due eccezionali piloti non riflette realmente l'equilibrio stagionale, dopo tutto era di soli due secondi prima dell'ultima prova speciale e di soli 0,8 secondi una tappa prima. Alla fine, anche una penalità di 5 secondi inflitta dalla direzione del rally a Wagner (per taglio non autorizzato) non ha potuto cambiare le sorti del titolo.

L'eroe locale Luca Waldherr ha potuto guardare indietro a un fine settimana forte. Il campione nazionale della Bassa Austria e della 2WD, che era già stato determinato prima del rally, ha guidato una Citroen C3 Rally2 noleggiata da Stohl Racing al terzo posto ORM e ha così realizzato il suo risultato da sogno.

Simon Wagner (Skoda Fabia RS Rally2/Campione di Stato): "Sono sollevato e felice di essere riuscito a vincere ancora una volta il titolo del Campionato di Stato. Ho spinto molto sull'ultima prova speciale. Ma devo anche ringraziare Hermann per la grande lotta che ci ha dato durante tutto l'anno. È esattamente ciò di cui il nostro sport ha bisogno".

Hermann Neubauer (Skoda Fabia Rally2evo): "È un peccato che alla fine non sia stato sufficiente. Ma non posso rimproverarmi nulla. Abbiamo fatto tutto il possibile. Lo sport è così e bisogna accettarlo senza invidia".

Luca Waldherr (Citroen C3 Rally2): "Sono molto contento del mio primo podio nell'ORM. In segreto, lo sognavo. Naturalmente, il fatto di riuscirci qui, praticamente sotto casa, lo rende ancora più bello".

Con il quarto posto nel rally, lo stiriano Günther Knobloch (Skoda Fabia Rally2) si è assicurato il terzo posto nel campionato nazionale su Raimund Baumschlager (Skoda Fabia Rally2), che lo seguiva.

La vittoria nella classifica 2WD è andata a Fabian Zeiringer su Opel Corsa Rally4. Il 27enne stiriano ha così festeggiato una piacevole conclusione del suo anno, segnato da eventi internazionali nell'ERC. Dietro di lui, Julian Wagner, che stava testando la Peugeot 208 Rally4 per la Stellantis Cup che si terrà in Belgio tra una settimana, si è classificato secondo.

Anche il titolo del Campionato Nazionale Junior 2023 è stato deciso, con un margine sottilissimo a favore di Raphael Dirnberger dell'Alta Austria, per il quale il secondo posto dietro al fratello Lukas Dirnberger è stato sufficiente a Krumbach grazie alla regola dello strike results. Il loro principale rivale, Luca Pröglhöf della Bassa Austria, ha già subito una grave battuta d'arresto ieri, quando ha dovuto parcheggiare la sua Ford Fiesta ST già nella SS 1 per un difetto tecnico. Un nuovo tentativo di titolo, che era comunque solo teorico, si è concluso oggi con lo stesso inconveniente. (ORM)

Classifica finale dopo 12 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai* 1:06:02,2 2 S. Wagner/Winter (A), Škoda + 2:55,2 3 Neubauer/Mayrhofer (A), Škoda + 3:00,4 4 Waldherr/Maier (A), Citroën + 4:56,0 5 Knobloch/Rausch (A), Škoda + 6:04,9 6 Raumschlager/Winklhofer (A/D), Škoda + 6:35,5 7 Zeiringer/Lietz (A), Opel + 10:21,7 8 J. Wagner/Ostlender (A/D), Peugeot + 10:34,4 9 Stitz/Bachmayer (A), Ford + 12:12,3 10 Zellhofer/Kachel (A), Suzuki + 12:49,1

* nessuna classifica ORM