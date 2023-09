Si avvicina la fine della stagione SBK: fissata la data della festa di Aegerter

Le feste di fine stagione di Dominique Aegerter sono diventate una tradizione. I preparativi per la festa del pilota Yamaha dopo il Campionato Mondiale Superbike 2023 sono in pieno svolgimento. La data e il luogo sono stati fissati.

L'ingresso costa CHF 10.00. I biglietti sono disponibili qui.L'incontro di Magny-Cours di una settimana fa ha preannunciato l'ultimo terzo del Campionato Mondiale Superbike 2023, la cui finale si svolgerà il 29 ottobre a Jerez, in Spagna. Per Dominique Aegerter, tuttavia, la sua stagione da debuttante si concluderà solo con il "Domi Fighters Racing Party", che quest'anno si terrà per la 13ª volta. Per lo svizzero, è ovvio che sarà presente in prima linea per festeggiare con i fan e gli amici!

L'evento si terrà il 4 novembre presso il Campus Perspektiven vicino a Huttwil; è stato organizzato un servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria. Il barbecue sarà acceso dalle 18.00, seguito da vari spettacoli dal vivo e dalla musica di DJ Castle e Tom-s DJ a partire dalle 21.00. I fan e i sostenitori di Dominique Aegerter possono acquistare souvenir nel fan shop.

Informazioni in breve:

Quando: sabato 4 novembre, dalle 18.00 Grill & Chill, alle 21.00 Party fino alle 03.30.



Dove: Campus Perspektiven bei Huttwil, Eventhalle Schwarzenbach, Dörfli 2, 4953 Schwarzenbach b. Huttwil



Chi: Combattenti Domi, amici e familiari, fan



Come arrivare: Trasporto pubblico = servizio navetta gratuito dalla stazione al campus, auto = parcheggio disponibile presso il campus.