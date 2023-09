Abschuss von Redding: Domi Aegerter über den Crash

Mit Platz 6 im Superpole-Race hatte sich Domi Aegerter (GRT Yamaha) in Magny-Cours eine gute Ausgangslage für das zweite Hauptrennen erarbeitet. Bei dem Unfall mit Scott Redding hatte der Schweizer viel Glück.

Von Startplatz 12 kommend wurde Domi Aegerter im ersten Rennen in Frankreich am Samstag Elfter. Mit Platz 6 im Superpole-Race am Sonntagvormittag machte er in der Startaufstellung einen Sprung um sechs Plätze nach vorne und war entsprechend zuversichtlich für das zweite Hauptrennen.

Domis Start war nicht ideal, aus der ersten Runde kam er als Achter zurück und verlor dann einen weiteren Platz. In der vierten Runde wurde der Schweizer von Scott Redding (BMW) torpediert und schlug hart auf dem Asphalt auf. Weil die Bergung durch das medizinische Personal einige Zeit dauerte, wurde das Rennen abgebrochen und später über 17 Runden neu gestartet.

In den TV-Aufnahmen war nur zu sehen, wie Aegerter nach dem Zusammenstoß auf dem Boden liegt und Redding von der Unfallstelle wegläuft, der genaue Hergang war unklar. Inzwischen ist ein Video eines Zuschauers aufgetaucht, das Licht ins Dunkel bringt.

Aegerter lag auf Platz 9, gefolgt von Garrett Gerloff (Bonovo BMW), Xavi Vierge (Honda) und Redding. Redding wollte sich bei der Anfahrt auf die sehr langsame Haarnadelkurve 5 (Adelaide) innen an Vierge vorbeibremsen, war aber viel zu schnell. Er schoss an Vierge und Gerloff vorbei und traf im Scheitelpunkt auf das Hinterrad von Aegerter.

Domi wurde von der Unfallstelle weggetragen und ins Medical-Center gebracht, der erhobene Daumen in Richtung seiner Fans machte Hoffnung, dass die Verletzungen nicht allzu schlimm sind. Beim Neustart fehlte der zweifache Supersport-Weltmeister, nach dem Rennen machte er sich rar und schlief während der Autofahrt zurück nach Hause nach Rohrbach im Kanton Bern.

«Der andere Fahrer ist viel zu schnell in diese Kurve reingefahren», erzählte Aegerter SPEEDWEEK.com jetzt. «Im Training oder Qualifying kann das vielleicht mal passieren, wenn du über dem Limit bremst, das Hinterrad hochkommt und du musst die Bremse noch mal lösen. Aber wenn du im Rennen mit so einer Geschwindigkeit in die Kurve kommst, dann ist ein Fahrfehler passiert und er hat sich richtig überschätzt. Leider war ich wieder derjenige, der runtergefahren wurde. Wäre das zwei Runden vorher passiert, dann wären dort drei oder vier Fahrer näher beieinander gewesen.»



Dann wäre der Unfall deutlich schlimmer ausgegangen und Redding hätte nicht nur Aegerter am Hinterrad erwischt.

Aegerters Yamaha-Team arbeitete vorbildlich und hatte die R1 für den Neustart wieder instandgesetzt. «Bei den Ärzten ging aber alles ein bisschen lange», erklärte Domi sein Fehlen in der Startaufstellung. «Sie wollten alles kontrollieren und der Re-Start ging ziemlich schnell. Es hat nicht gereicht, dass ich mich wieder in die Kombi schwinge und fahre. Die Schulter links und das Knie und der Ellbogen rechts tun weh, mir war auch etwas schwindelig.»

Wie war die Reaktion von Redding nach dem Unfall? Aegerter: «Er hat mir auf Instagram geschrieben, gefragt wie es mir geht und sich entschuldigt. Ich war ja schon zwei Stunden nach dem Rennen weg, ich denke, dass er sich noch persönlich entschuldigt. Wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich auch den Respekt und gehe danach zu demjenigen, um mich zu entschuldigen.»

Positiv in Frankreich war, dass der inzwischen dreimal operierte rechte Unterarm keine Probleme mehr macht, das Arm-pump ist weg. «Ich konnte körperlich gesehen wieder 100 Prozent Gas geben. Klar, ich saß fünf Wochen nicht auf dem Motorrad und war noch eine Woche im Krankenhaus, das war nicht die perfekte Sommerpause, um mich vorzubereiten. Mir fehlen Kilometer auf diesem Bike, um uns weiterzuentwickeln.»

Im September sind in der Superbike-WM drei Events in vier Wochen: Auf Magny-Cours folgt ein Wochenende Pause, dann kommen die Rennen in Aragon und Portimao aufeinanderfolgend. «Das sollte kein Problem sein, wegen des Schwindels muss ich aber zwei oder drei Tage Pause machen mit Trainieren», bemerkte Domi. «Das ist nicht die perfekte Vorbereitung. Entspannung hatte ich in der Sommerpause mit einer Woche im Krankenhaus genug.»