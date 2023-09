Rea passe à Yamaha : "Je ne suis pas surpris".

Yamaha a frappé un grand coup en engageant le sextuple champion du monde Jonathan Rea. Après le transfert de Toprak Razgatlioglu chez BMW pour 2024, il a été possible de signer avec le Nord-Irlandais le pilote le plus titré de l'histoire du championnat du monde de moto proche de la série. À 36 ans, Rea est toujours au top niveau. Le passage chez Yamaha devrait lui donner des ailes supplémentaires, car il veut à nouveau se battre pour le titre de champion du monde la saison prochaine.

Un fait qui plaît également au top management de Yamaha et qui rend confiant pour l'avenir. A Magny-Cours, le directeur du team Pata-Yamaha, Paul Denning, et le responsable des courses sur route de Yamaha, Andrea Dosoli, se sont exprimés sur la signature du contrat avec le vainqueur de 119 courses.

"Tout d'abord, la perte de Toprak a été un gros coup dur pour nous. Pour remplacer un pilote avec ses capacités, tu dois regarder en haut de la liste. Heureusement, nous n'avons pas eu à descendre bien bas. C'est une belle histoire, passionnante pour nous et Yamaha bien sûr, mais aussi pour le championnat. Nous avons la chance d'avoir gagné un sextuple champion du monde qui est très motivé", souligne Denning.

Yamaha et Rea ont conclu un accord pour les saisons 2024 et 2025. Denning voit dans cette nouvelle recrue de marque une évolution positive pour le projet et la structure de l'équipe Pata Yamaha. "Je ne peux pas parler au nom de Johnny, mais la raison de son changement est de retrouver de meilleures performances. Espérons que nous pourrons lui apporter quelque chose du côté technique qui lui permettra de progresser. Son objectif est définitivement de remporter un autre championnat, mais cette fois-ci en bleu. Après le départ de Toprak, son engagement est très motivant pour toute l'équipe. Rien que sa décision de venir chez nous nous donne à tous une nouvelle motivation. Je ne vois aucune difficulté à l'intégrer dans notre équipe".

Andrea Dosoli est du même avis : "Nous sommes très heureux d'accueillir Jonathan dans la famille Yamaha. J'ai été impressionné par sa motivation, et ce malgré tous les succès qu'il a remportés au cours de sa carrière, avec six titres et de nombreuses victoires. Cela correspond à notre motivation et fera avancer notre projet. Nous sommes tous impatients de travailler avec Jonathan".

Rea prendra place sur la R1 la saison prochaine en remplacement de Razgatlioglu. Le champion du monde 2021 pilotera la M1000RR chez BMW. Les deux trouveront une nouvelle situation de départ. Concernant le transfert sensationnel de son concurrent, le Turc a déclaré : "Je ne suis pas surpris. Pour lui, c'est un nouveau défi et un changement d'équipe est certainement une bonne idée. Je pense que tout le monde est impatient de voir l'année prochaine, car nous allons tous les deux changer de marque. Pour le championnat du monde de Superbike, c'est une bonne chose".