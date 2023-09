Il passaggio di Rea alla Yamaha: "Non sono sorpreso".

La Yamaha ha messo a segno un importante colpo con l'ingaggio del sei volte campione del mondo Jonathan Rea. Dopo il trasferimento di Toprak Razgatlioglu alla BMW per il 2024, il nordirlandese è stato ingaggiato come il pilota di maggior successo nella storia del campionato mondiale di moto di serie. A 36 anni, Rea guida ancora ai massimi livelli. Il passaggio alla Yamaha dovrebbe dargli una spinta in più, perché vuole lottare di nuovo per il titolo mondiale nella prossima stagione.

Un fatto che piace anche ai vertici della Yamaha e li rende fiduciosi per il futuro. A Magny-Cours, il capo del team Pata Yamaha, Paul Denning, e il responsabile delle corse su strada della Yamaha, Andrea Dosoli, hanno commentato la firma del contratto con il 119 volte vincitore di gare.

"Prima di tutto, la perdita di Toprak è stata una grossa battuta d'arresto per noi. Per sostituire un pilota con le sue capacità, bisogna guardare al top della lista. Fortunatamente non abbiamo dovuto fare molta strada. È una bella storia, emozionante per noi e per la Yamaha, naturalmente, ma anche per il campionato. Siamo fortunati ad avere un sei volte campione del mondo che è molto motivato", sottolinea Denning.

Yamaha e Rea hanno firmato un accordo per le stagioni 2024 e 2025. Denning vede uno sviluppo positivo per il progetto e la struttura del team Pata Yamaha con il nuovo arrivato. "Non posso parlare a nome di Johnny, ma la ragione del suo trasferimento è quella di tornare a ottenere prestazioni migliori. Speriamo di potergli dare qualcosa dal punto di vista tecnico che lo faccia progredire. Il suo obiettivo è sicuramente quello di vincere un altro campionato, ma questa volta in azzurro". Dopo la partenza di Toprak, il suo ingaggio è molto motivante per tutta la squadra. La sua decisione di venire da noi ci dà nuove motivazioni. Non vedo alcuna difficoltà a integrarlo nella nostra squadra".

Andrea Dosoli è dello stesso parere: "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Jonathan nella famiglia Yamaha. Sono rimasto colpito dalla sua motivazione e dal fatto che, nonostante tutti i successi ottenuti nella sua carriera, ha ottenuto sei titoli e molte vittorie. Questo si sposa con la nostra motivazione e porterà avanti il nostro progetto. Siamo tutti impazienti di lavorare con Jonathan".

Rea prenderà posto sulla R1 nella prossima stagione, sostituendo Razgatlioglu. Il campione del mondo 2021 guiderà la M1000RR della BMW. Entrambi troveranno una nuova situazione di partenza. Riguardo al sensazionale trasferimento del suo concorrente, il turco ha dichiarato: "Non sono sorpreso. È una nuova sfida per lui e un cambio di squadra è sicuramente una buona idea. Penso che tutti stiano già guardando al prossimo anno perché entrambi cambieremo marchio. È un bene per il Campionato Mondiale Superbike".