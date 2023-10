Iker Lecuona (HRC): Por qué tuvo que bajar el ritmo

En la Superpole y en la Superpole Race, Iker Lecuona se aseguró posiciones en la segunda fila de parrilla en ambas ocasiones. En las carreras principales terminó octavo y séptimo. "Estoy muy contento con este fin de semana. "Para ser sincero, esperaba tener que luchar más. El equipo ha hecho un buen trabajo. Hemos rodado con la misma moto desde el viernes. Eso siempre es una muy buena señal".

El sábado, el piloto de HRC marcó el sexto mejor tiempo en la Superpole. En la primera carrera, cruzó la meta en octava posición tras un emocionante duelo con Garrett Gerloff (BMW).

En la carrera al sprint del domingo por la mañana, Lecuona estaba de muy buen humor. Situado en cuarta posición, incluso rozó el podio a mitad de carrera. "La carrera de la Superpole ha ido bien. En un momento dado pensé que podía acabar en el podio. Estaba a sólo tres segundos del tercer clasificado", se enfadó el español. "Me he dado cuenta de que tenía que bajar el ritmo para no destrozar los neumáticos. Al final, el 5º puesto ha sido un muy buen resultado. Me he asegurado una buena posición de salida para la carrera de la tarde".

El piloto de Honda defendió lo mejor que pudo su reñida posición en la parrilla. Cayendo hasta la 6ª posición en la primera vuelta, mantuvo esa posición durante casi toda la carrera. Dos vueltas antes del final tuvo que luchar con problemas y perdió otra plaza. "Durante varias vueltas fui muy rápido. A mitad de carrera mis neumáticos estaban ya muy desgastados, lo que hizo que empezara el chattering", lamentó Lecuona. "Cuando Danilo Petrucci y Dominique Aegerter me han alcanzado, he intentado hacerlo lo mejor posible a pesar de las circunstancias. Ambos me pasaron, pero pude alcanzar de nuevo a Dominique justo antes del final".

Ya está deseando que llegue la última parada del Campeonato del Mundo de Superbike en Jerez: "Ahora tenemos tres semanas para recargar las pilas. Con una actitud positiva, nos prepararemos para las dos últimas carreras de la temporada."

Todavía pueden pasar muchas cosas en la clasificación general: Alex Lowes, Xavi Vierge, Remy Gardner, Domi Aegerter, Iker Lecuona y Garrett Gerloff, en las posiciones 8 a 13 del Campeonato del Mundo, ¡están separados por sólo cinco puntos!