Iker Lecuona (HRC) : Pourquoi il a dû ralentir

Lors de la Superpole et de la course Superpole, Iker Lecuona s'est assuré à chaque fois des places sur la deuxième ligne de la grille de départ. Dans les courses principales, il a terminé huitième et septième. "Je suis très satisfait de ce week-end", s'est-il réjoui. "Pour être honnête, je m'attendais à devoir me battre davantage. L'équipe a fait un bon travail. Nous avons roulé avec les mêmes réglages de moto depuis vendredi. C'est toujours un très bon signe".

Samedi, le pilote HRC a réalisé le sixième meilleur temps de la superpole. En première manche, il a franchi la ligne d'arrivée en huitième position après un duel passionnant avec Garrett Gerloff (BMW).

Lors de la course de sprint du dimanche matin, Lecuona était très en forme. En quatrième position, il a même frôlé le podium à la mi-course. "La course de superpole s'est bien passée. Pendant un moment, j'ai cru que je pouvais monter sur le podium. Je n'étais qu'à trois secondes de la troisième place", s'est agacé l'Espagnol. "J'ai réalisé que je devais ralentir pour ne pas détruire les pneus. La cinquième place était finalement un très bon résultat. Je me suis assuré une bonne position de départ pour la course de l'après-midi".

Le pilote Honda a défendu du mieux qu'il a pu sa position de départ durement acquise. Relégué à la sixième place au premier tour, il a conservé cette position pendant presque toute la course. A deux tours de la fin, il a connu des problèmes et a perdu une place supplémentaire. "J'ai roulé très vite pendant plusieurs tours. À la mi-course, mes pneus étaient déjà très usés, ce qui a entraîné un début de chattering", a regretté Lecuona. "Lorsque Danilo Petrucci et Dominique Aegerter m'ont rattrapé, j'ai essayé de faire de mon mieux malgré les circonstances. Les deux m'ont dépassé, mais j'ai pu rattraper Dominique juste avant la fin".

Il se réjouit déjà de la dernière halte du championnat du monde de Superbike à Jerez : "Nous avons maintenant trois semaines pour faire le plein d'énergie. Avec une attitude positive, nous nous préparons pour les deux dernières courses de la saison".

Là-bas, il peut encore se passer beaucoup de choses au classement général : Alex Lowes, Xavi Vierge, Remy Gardner, Domi Aegerter, Iker Lecuona et Garrett Gerloff, qui occupent les 8e à 13e places du championnat, ne sont séparés que par cinq points !