Iker Lecuona (HRC): Perché ha dovuto rallentare

Iker Lecuona è stato il pilota Honda più veloce del Campionato Mondiale Superbike a Portimao. In volata con la sua CBR1000RR, il podio è stato a portata di mano per un breve periodo.

In Superpole e Superpole Race, Iker Lecuona si è assicurato entrambe le volte la seconda fila in griglia. Nelle gare principali si è classificato ottavo e settimo. "Sono molto soddisfatto di questo fine settimana", ha dichiarato soddisfatto. "Ad essere sincero, mi aspettavo di dover lottare di più. La squadra ha fatto un buon lavoro. Abbiamo girato con lo stesso assetto della moto da venerdì. Questo è sempre un ottimo segno".

Sabato, il pilota HRC ha ottenuto il sesto tempo nella Superpole. Nella prima gara, ha tagliato il traguardo in ottava posizione dopo un emozionante duello con Garrett Gerloff (BMW).

Nella gara sprint di domenica mattina Lecuona era di ottimo umore. Al quarto posto, ha addirittura sfiorato il podio a metà gara. "La Superpole è andata bene. A un certo punto ho pensato di poter finire sul podio. Ero a soli tre secondi di distanza dal terzo classificato", ha commentato seccato lo spagnolo. "Ho capito che dovevo rallentare per non distruggere le gomme. Alla fine, il 5° posto è stato un ottimo risultato. Mi sono assicurato una buona posizione di partenza per la gara del pomeriggio".

Il pilota della Honda ha difeso al meglio la sua combattuta posizione in griglia. Sceso al 6° posto al primo giro, ha mantenuto quella posizione per quasi tutta la gara. A due giri dalla fine ha avuto problemi e ha perso un'altra posizione. "Per diversi giri sono andato molto forte. A metà gara i miei pneumatici erano già molto usurati e questo ha dato il via al chattering", si è rammaricato Lecuona. "Quando Danilo Petrucci e Dominique Aegerter mi hanno raggiunto, ho cercato di fare del mio meglio nonostante le circostanze. Entrambi mi hanno passato, ma sono riuscito a riprendere Dominique poco prima della fine".

Non vede l'ora di affrontare l'ultima tappa del Campionato Mondiale Superbike a Jerez: "Ora abbiamo tre settimane per ricaricare le batterie. Con un atteggiamento positivo, ci prepareremo per le ultime due gare della stagione".

Nella classifica generale possono ancora succedere molte cose: Alex Lowes, Xavi Vierge, Remy Gardner, Domi Aegerter, Iker Lecuona e Garrett Gerloff, che occupano le posizioni da 8 a 13 del Campionato Mondiale, sono separati da soli cinque punti!