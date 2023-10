Iker Lecuona (HRC): Porque é que teve de abrandar

Iker Lecuona foi o piloto Honda mais rápido no Campeonato do Mundo de Superbikes em Portimão. No sprint com a sua CBR1000RR-R, o pódio esteve mesmo ao seu alcance durante um curto período de tempo.

Na Superpole e na Superpole Race, Iker Lecuona assegurou a segunda linha da grelha em ambas as ocasiões. Nas corridas principais, terminou em oitavo e sétimo. "Estou muito contente com este fim de semana", declarou com satisfação. "Para ser honesto, esperava ter de lutar mais. A equipa fez um bom trabalho. Rodámos com a mesma configuração de moto desde sexta-feira. Isso é sempre um bom sinal."

No sábado, o piloto da HRC fez o sexto melhor tempo na Superpole. Na primeira corrida, cruzou a linha de chegada em oitavo lugar após um duelo emocionante com Garrett Gerloff (BMW).

Na corrida de sprint de domingo de manhã, Lecuona estava de muito bom humor. Em quarto lugar, chegou mesmo a raspar o pódio a meio da corrida. "A corrida da Superpole correu bem. A certa altura, pensei que podia terminar no pódio. Estava a apenas três segundos do terceiro classificado", lamentou o espanhol. "Apercebi-me que tinha de abrandar para não destruir os pneus. No final, o 5º lugar foi um resultado muito bom. Garanti uma boa posição de partida para a corrida da tarde."

O piloto da Honda defendeu a sua posição na grelha o melhor que pôde. Caindo para 6º na primeira volta, ele manteve essa posição durante quase toda a corrida. Duas voltas antes do final, teve de se debater com problemas e perdeu mais um lugar. "Durante várias voltas, estava a andar muito depressa. A meio da corrida, os meus pneus já estavam muito gastos, o que deu início à vibração", lamentou Lecuona. "Quando o Danilo Petrucci e o Dominique Aegerter me apanharam, tentei fazer o melhor que pude, apesar das circunstâncias. Passaram-me os dois, mas consegui apanhar o Dominique novamente pouco antes do fim."

Ele já está ansioso pela última paragem do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez: "Agora temos três semanas para recarregar as baterias. Com uma atitude positiva, vamos preparar-nos para as duas últimas corridas da época."

Muita coisa ainda pode acontecer na classificação geral: Alex Lowes, Xavi Vierge, Remy Gardner, Domi Aegerter, Iker Lecuona e Garrett Gerloff nas posições 8 a 13 do Campeonato do Mundo estão separados por apenas cinco pontos!